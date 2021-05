Las oposiciones en Educación disparan la demanda para formarse como profesor Comunicae

martes, 11 de mayo de 2021, 08:31 h (CET) La pandemia ha aumentado la necesidad de nuevas contrataciones para dar salida a situaciones inéditas en las aulas; con convocatorias de plazas públicas en activo este año y en el horizonte de 2022, el máster del profesorado se vuelve más esencial que nunca. A través de OTONAUTA -otonauta.com- se pueden conocer las principales opciones de estudio en este ámbito Superado el año del coronavirus, como se conocerá siempre a 2020, en que se aplazaron múltiples actividades, entre ellas las convocatorias de oposiciones públicas, este 2021 es uno de los años con más plazas convocadas de la historia. En Educación, las 13 comunidades autónomas que aplazaron sus oposiciones por la pandemia las realizan este año, y además algunas autonomías llevan a cabo nuevas convocatorias de oferta pública de empleo para profesorado.

La alta tasa de reposición y la necesidad de nuevas contrataciones para adaptar la plantilla a las necesidades especiales de las aulas a causa de la pandemia hacen que sea éste un momento idóneo para formarse con el máster del profesorado.

Las oposiciones de Educación dependen directamente de los gobiernos autonómicos. Andalucía pasó a este 2021 la convocatoria de 6.326 plazas para Secundaria, Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial (Música, Danza, Arte, Arte Dramático y Escuelas Oficiales de Idiomas). Aragón convoca 452 plazas, Asturias 757, Islas Canarias 1.377, Cantabria oferta 429, Castilla-La Mancha 1.207, Castilla y León alguna más (1.401). Catalunya y Comunidad Valenciana rondan cada una las 3.500, Extremadura oferta cerca de 700, y Galicia, entre este año y el siguiente, más de 5.000 plazas para profesores y maestros.

En Islas Baleares se puede aspirar a 1.144 plazas; en La Rioja, a cerca de 200, mientras que la Comunidad de Madrid pone en juego 3.700 plazas para Secundaria, FP, EOI, Música y Artes Escénicas y Artes Plásticas y Diseño. Navarra también ha reservado más 330 plazas de su Oferta Pública de Empleo para Educación, y convoca 122 para profesores de FP. País Vasco oferta 630 plazas, Ceuta y Melilla suman más de 220 para Secundaria, y Murcia ha sacado 828.

Opositar no solo consiste en superar pruebas selectivas. A los exámenes, que lógicamente tienen mucho peso en la obtención de la plaza, se suma otra clave: los méritos acreditados. Teniendo en cuenta ese conjunto se aplica el baremo a los candidatos.

La formación ayuda a posicionarse mejor. De hecho, casi todos los títulos oficiales puntúan. Y en lo que se refiere al Máster de Formación del Profesorado, su importancia es clave ya que es obligatorio para presentarse a las oposiciones y poder ingresar en cuerpos de profesorado. No extraña que la demanda de estos estudios esté creciendo en estos tiempos.

Con opciones vía on line, semipresenciales, presenciales y a distancia, entre las que destacan las que ofrecen la UNED, la UCM, la UPV/EHU o, en el ámbito universitario privado, la UNIR, la VIU o la Universidad de Nebrija, el antiguo CAP, hoy llamado ‘Máster en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas’, es una vía de acceso a oportunidades de empleo estable, tras la inversión de un año académico de dedicación completa.

Se pueden conocer en detalle las opciones mejor valoradas de máster del profesorado a través del explorador académico OTONAUTA -otonauta.com-.

