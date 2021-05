Vicente Camarasa Cerrajeros: el estigma de esta profesión Comunicae

martes, 11 de mayo de 2021, 08:03 h (CET) Son muchas las personas que se quejan de precios abusivos en los servicios de cerrajería, lo que estigmatiza a una profesión que ya contaba con problemas de intrusismo. Los cerrajeros profesionales, como Vicente Camarasa, abogan por un mayor control, con el fin de evitar este tipo de abusos y estafas. Camarasa cuenta cómo minimizar riesgos a la hora de contratar a un cerrajero Cada cierto tiempo asistimos a denuncias de particulares sobre el abuso al que se han visto sometidos por supuestos cerrajeros, que les han cobrado cantidades ingentes de dinero por una apertura. Esto estigmatiza una profesión que, según representantes del gremio, para nada es así. Vicente Camarasa, cerrajero afincado en Valencia, aclara algunas dudas sobre el sector de la cerrajería, aportando consejos para evitar estafas por parte de personas poco profesionales e incluso mafias.

Vicente Camarasa Cerrajeros asegura que "abrir una puerta no cuesta ni 600 euros ni 1000 euros".

Sin embargo, en los últimos meses han visto clientes de servicios de cerrajería que muestran recibos en los que se recoge estos desorbitados importes. Si bien es cierto que las urgencias encarecen el servicio, también es verdad que el cerrajero que apuesta por la ética profesional está obligado a presentar un presupuesto previo.

El servicio de cerrajería profesional no solo se queda en la apertura de puertas, aunque es uno de los trabajos más frecuentes. El cerrajero puede desarrollar un sinfín de servicios, especialmente pensados para aumentar la seguridad de viviendas, oficinas o locales comerciales. Antes de prestar cualquiera de ellos es conveniente entregar un presupuesto previo al cliente, quien siempre puede solicitarlo, con el fin de tener claro en todo momento el coste de dicho procedimiento.

De este modo, según Vicente Camarasa Cerrajeros, los técnicos son fieles al precio real del mercado y el cliente evitará ser víctima de una estafa llevada a cabo por falsos profesionales, que se publicitan como expertos, cuando realmente no lo son.

Un buen cerrajero ha de estar acreditado por sociedades profesionales, pero también debe de contar con formación específica en el sector y mantener un reciclaje constante. Los avances tecnológicos han permitido que la seguridad en el hogar aumente sobremanera y es el profesional de la cerrajería quien debe de ofrecer las novedades más actuales en la mejora de la seguridad.

Miedo a llamar al cerrajero

Según el gremio de la cerrajería, este miedo a llamar al cerrajero estaría fundamentado por varios motivos. Por un lado, el terror a tener que pagar facturas desorbitadas por un trabajo aparentemente sencillo y, por otro lado, el miedo a ser víctima de una estafa clara. En ambos casos, la solución está en apostar siempre por profesionales cualificados, específicamente formados y leales.

Se ha comprobado que gran parte de los abusos, en este sentido, se producen a manos de supuestos profesionales que evitan identificarse correctamente. Se trata, por ejemplo, de los famosos cerrajeros que dejan sus datos en pegatinas en persianas o portales de fincas. Con el aumento del uso de Internet, los cerrajeros “spam” también están creciendo. Vicente Camarasa, advierte de la importancia de certificar que una web de cerrajería cumple con algunos imperativos legales como la inclusión de los obligatorios avisos legales donde debe aparecer la información del profesional o la empresa que presta el servicio.

La imagen del cerrajero está, en estos tiempos que corren, muy deteriorada. Sin embargo, los profesionales más experimentados y cualificados siguen abogando por ofrecer servicios de calidad, legales y bajo un prisma ético muy claro. Un buen cerrajero siempre entregará un presupuesto previo, aportando claridad y mejorando la confianza del cliente. Pese a que la cerrajería de urgencia encarece el coste de los servicios, en ningún concepto se trata de precios desorbitados, como los que se pueden ver en denuncias por parte de afectados por el abuso de falsos cerrajeros o con una considerable falta de ética profesional.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.