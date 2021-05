Método Allmozart: una enseñanza musical a través de un método propio fundado por la escuela de música tendencia en la actualidad Emprendedores de Hoy

All Mozart es uno de los métodos de enseñanza más importantes, tanto a nivel nacional como internacional. Su popularidad en la actualidad es consecuencia de su capacidad, a través de la neuroeducación, para transmitir energía y enseñanza de alta calidad.

El método fue creado hace 15 años tras una evaluación por el experto en pedagogía D. Alejandro Galarza García y es gestionado por un equipo altamente cualificado de docentes, psicólogos y pedagogos en distintos centros académicos. Todas las miradas están puestas en el método, que cada año sigue evolucionando y se adapta a los cambios tecnológicos, sociales y normativos a nivel de educación, según cada país.

La propuesta del método All Mozart es la educación que tiene en cuenta los sentidos y la sensibilización. En la primera etapa, desde los 12 meses hasta los 36 meses, se desarrolla una enseñanza que tiene en cuenta factores cognitivos, afectivos y psicomotores, donde se potencia el proceso en el desarrollo del oído, la memoria, la imaginación y las percepciones de los sentidos.

En los años posteriores, el método está basado en la neuroeducación con siete bloques de contenidos coordinados que cuenta con un sistema de dinamización, donde cada alumno avanza a su propio ritmo, sin límites a su crecimiento.

“Es posible aprender con diversión sin descuidar altos estándares de excelencia”, comenta el equipo docente del método y que se incluye en uno de los diez objetivos que pautan como principales focos de la metodología. Entre estos, se destaca el hecho de aprender divirtiéndose, trabajar con tecnología mediante un alto nivel de estudios y crear un método que mejore el rendimiento escolar del conjunto de materias de la enseñanza obligatoria a través de la música. Todo ello dirigido por un equipo de trabajo en constante evolución y un profesorado especializado en pedagogía musical.

¿Por qué el Método All Mozart tiene una alta proyección a nivel nacional e internacional? La enseñanza bajo el método All Mozart, es el único que trabaja de modo transversal con el resto de materias del aprendizaje, donde el alumnado obtiene un alto nivel de práctica musical que revierte en la formación global de la persona, pero además, este innovador método es un “todo”, puesto que a este nivel de aprendizaje musical, se suma su trabajo del resto de materias a través de la música reforzando las ciencias, matemáticas, lengua y el Inglés con sus programas de innovación educativa “All in One”.

Uno de los motivos por los cuales el método se diferencia del resto es que este involucra a las familias con más de 70 actividades en cada curso. La autonomía de los alumnos es vital, por este motivo se trata de una metodología participativa, pero no impositiva.

Los especialistas recomiendan el Método All Mozart Todo el proceso va guiado de la mano de un equipo multidisciplinario que no solo concentra a profesores de las distintas disciplinas musicales, sino también a nivel psicológico y pedagógico, quienes hacen del proceso de aprendizaje una exitosa oportunidad de formación enmarcado en la Ley de Educación Vigente en España, para la entrega de certificación. Ya son muchos los especialistas que recomiendan este método por su efectividad y el enriquecimiento educativo que supone.

Vivir la música desde la fantasía para hacerla realidad,teniendo en cuenta estímulos para los sentidos, la última tecnología y enseñanza de la más alta calidad. Todo ello, para lograr el objetivo principal: formar personas con el mejor desarrollo personal y profesional.

