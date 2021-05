Similitudes entre el entrenamiento funcional Madrid y el gimnasio al aire libre en Madrid Emprendedores de Hoy

lunes, 10 de mayo de 2021, 17:12 h (CET)

Las personas ya no necesitan acudir al gimnasio a la hora de hacer deporte. Actualmente, casi cualquier tipo de entrenamiento se puede pueden realizar en la mayoría de espacios, como el aire libre o el domicilio particular a través de una sesión online.

Cada vez más, los deportistas optan por hacer entrenamientos funcionales en sitio de entrenamientos tradicionales en el gimnasio. Los entrenamientos funcionales son ejercicios basados en la preparación del cuerpo de manera integral, ya que se pretende trabajar los músculos mediante la imitación de movimientos cotidianos o gestos deportivos específicos. Por ejemplo, el día a día nos lleva a estar mucho tiempo en posición sedentaria y eso conlleva ciertas descompensaciones, como la amnesia glútea. Por tanto, ir al gimnasio y sentarse en una máquina o en una bici a dar pedales no favorece demasiado la recuperación.

Una de las empresas que ofrece hoy en día una gran calidad tanto en entrenamiento funcional como en gimnasio al aire libre en Madrid es AUT Spain, que ha adaptado la metodología de entrenamiento a la nueva normalidad vivida.

Entrenamiento funcional y gimnasio al aire libre Los expertos aseguran que entrenar en espacios abiertos en Madrid aporta grandes beneficios al ser humano, ya que la mente se encuentra más despejada y la mejora del estrés es mejor. Respirar aire fresco mientras se hace deporte inyecta motivación a la persona, más que estar frente a una pared o una televisión, ya que el cuerpo entra en sintonía con la naturaleza. El equipo de AUT Spain cuenta con años de experiencia realizando entrenamientos al aire libre en algunos de los principales parques de Madrid, en las zonas verdes de grandes empresas, como Telefónica, Vodafone y Loreal o en los parques de Madrid Río y del Retiro. En estas sesiones de grupos reducidos, el alumno estará en todo momento acompañado por un entrenador de AUT Spain que se asegurará de la correcta ejecución de los ejercicios a realizar.

Cabe destacar, que en sus sesiones se realizan ejercicios con el propio peso corporal y se utilizan materiales reciclados para sustituir a las pesas del gimnasio.

Los entrenamientos funcionales y los gimnasios al aire libre comparten una serie de características. Ambos se enfocan a un entrenamiento efectivo personalizado, en el que se adapten ejercicios multiarticulares y multimusculares para desarrollar la inteligencia del movimiento individual, orientado a mejorar las funciones diarias y a aumentar la calidad de vida de los deportistas que lo practican.

Los beneficios de los entrenamientos funcionales En los entrenamientos funcionales se trabajan todos los músculos de acuerdo al peso y lo que requiere cada practicante. Con ello se logra una transferencia de movimientos útiles para la vida.

A través de los entrenamientos funcionales se consigue optimizar la movilidad muscular y articular. Además, la práctica al aire libre ayuda a mejorar la concentración, la salud mental y el trabajo en equipo. A día de hoy se puede se puede practicar tanto entrenamiento funcional en Madrid como gimnasio al aire libre gracias a los grandes profesionales que forman AUT Spain, expertos en entrenamiento funcional con su metodología propia dirigida a alcanzar los objetivos, prolongar la juventud e influir positivamente, contribuyendo a la sostenibilidad.

