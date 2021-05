La leyenda del fútbol Roberto Carlos se convertirá en embajador mundial de Football for Friendship Comunicae

lunes, 10 de mayo de 2021, 16:47 h (CET) Roberto Carlos, leyenda del fútbol de la selección brasileña y del Real Madrid, ganador de la Copa del Mundo y de la Liga de Campeones en tres ocasiones, es el embajador mundial de este año del programa social infantil internacional Football for Friendship (F4F) de Gazprom Roberto Carlos ganó la Copa del Mundo como jugador en el año 2002 con la selección brasileña. Ganó tres veces la Liga de Campeones de la UEFA con el Real Madrid . En 2020, fue por primera vez embajador mundial de Football for Friendship.

"¡Quiero desear buena suerte a todos los participantes en el programa social infantil internacional Football for Friendship de Gazprom! Football for Friendship es un proyecto apasionante que le ofrece a la generación joven la oportunidad de desarrollar su potencial y hacer realidad sus sueños. Este año, Football for Friendship vuelve a reunir a jóvenes jugadores, jóvenes periodistas y niños de todo el mundo con la pasión por el deporte y la búsqueda de experiencias inolvidables", dijo Roberto Carlos.

"Con su fama y popularidad, Roberto Carlos este año contribuirá una vez más a inspirar y motivar a más personas, especialmente a los jóvenes de todo el mundo para que participen en nuestro proyecto", declaró Vladimir Serov, Director Global de F4F.

La novena temporada de Football for Friendship tendrá lugar en formato digital del 14 al 29 de mayo de 2021. Jóvenes jugadores de 211 países, con edades comprendidas entre los 12 y los 14 años, competirán en 32 equipos amistosos en el campeonato electrónico Football for Friendship 2021. La competición se llevará a cabo en el "F4F World", el simulador de fútbol disponible gratuitamente en 27 idiomas para MS Windows, Apple MacOS, Android e iOS.

Los jóvenes periodistas cubrirán los eventos de la novena temporada de Football for Friendship en el Centro Internacional de Prensa Infantil, compartiendo con sus compañeros los valores fundamentales del programa: Amistad, Igualdad, Equidad, Salud, Paz, Dedicación, Victoria, Tradiciones y Honor.

Una vez más, los participantes del F4F aspiran a ganar un título de GUINNESS WORLD RECORDS™.

Acerca de Football for Friendship

F4F existe desde 2013. Está organizado por Gazprom y apoyado por la UEFF, la FIFA y la ONU. En las últimas ocho temporadas han participado en el programa unos 15.000 niños y jóvenes de 211 países y regiones. En 2020, Fútbol por la Amistad tuvo lugar por primera vez en formato online en una plataforma digital especialmente desarrollada para ello.

Fuentes oficiales en Internet

