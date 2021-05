Pinout Solutions aumenta la productividad global de las empresas en más de un 60% gracias a sus soluciones Cloud Comunicae

lunes, 10 de mayo de 2021, 15:39 h (CET) La consultora tecnológica Pinout Solutions está especializada en implantar software para digitalizar los procesos de negocio y mejorar la productividad empresarial Pinout Solutions, consultora tecnológica dedicada a implantar software para digitalizar procesos de negocio, ha logrado aumentar más de un 60% la productividad global de las empresas gracias a sus soluciones Cloud. Para ello, utilizan Zoho, una suite de aplicaciones web que cubre las necesidades informáticas de cualquier compañía, y AuraQuantic, el software BPM que dispara la eficiencia y productividad global de organizaciones de cualquier tamaño y sector.

Las empresas que implementan una solución Cloud consiguen mejoras de doble dígito en la mayoría de sus indicadores de control: ahorro de hasta un 40% en hardware y software, reducción del 90% en errores humanos y disminución promedio del 30% en costes derivados de actividades y perfiles IT, entre otros.

Ignacio del Val Alfaro, socio fundador y Director de Proyectos de Pinout Solutions, explica las ventajas que tiene implementar software de digitalización: “Las empresas deben ser conscientes de la importancia de la transformación digital a la hora de mantener su propuesta de valor y competitividad a medio y largo plazo. En este escenario tan complejo y cambiante, el software empresarial es un aliado clave a la hora de conseguir que una compañía sea eficiente. En Pinout Solutions digitalizamos procesos y automatizamos tareas con el objetivo de ahorrar costes y liberar recursos para que nuestros clientes puedan dedicarse a lo que realmente importa: potenciar al máximo su servicio o producto”.

Una de las principales características de Pinout Solutions frente a su competencia es su capacidad para diseñar soluciones 100% a medida. “Nos encargamos de traducir a software los procesos que trabajamos con nuestros clientes en las sesiones de consultoría. Apostamos por la modularidad, la escalabilidad y la facilidad de uso como reglas de diseño, asegurándonos de que puedan seguir amortizando y creciendo sobre nuestras aplicaciones durante muchos años.”

Otra de las ventajas de Pinout Solutions es que ofrece planes de acompañamiento para el mantenimiento y mejora continua de las soluciones implementadas. “Muchas de las empresas que subcontratan esta clase de servicios vienen buscando un seguimiento ágil y estable en el tiempo, no solo un apoyo puntual”, afirma Ignacio del Val Alfaro. “Nos gusta transmitir a nuestros clientes la idea de que somos parte de su equipo, porque es esa la implicación capaz de marcar la diferencia.”

Implementación de la hiperautomatización

Actualmente se vive en un mundo donde la tecnología es esencial para el correcto funcionamiento y avance de las empresas. Gracias a ella se puede ahorrar mucho tiempo y hacer tareas que de forma manual serían inviables o que conllevarían un uso de recursos inasumibles en la práctica. Es importante estar al tanto de las novedades del sector y adoptar las últimas innovaciones tecnológicas si no se quiere quedarse atrás.

“La hiperautomatización es uno de esos conceptos que han venido para revolucionar el mundo tecnológico. Gracias a la combinación de robotización, el Internet de las Cosas y la Inteligencia Artificial, se está produciendo un cambio del paradigma tecnológico que mejorará notablemente la productividad de las empresas”, explica Ignacio del Val Alfaro.

Desde Pinout Solutions pueden ayudar a que cualquier negocio se mueva hacia la Era Digital gracias a su experiencia y casos de éxito en soluciones basadas en Zoho y AuraQuantic, dos de las tecnologías líderes y con mayor demanda dentro del mundo del software empresarial.

Sobre Pinout Solutions

Pinout Solutions es una consultoría tecnológica especializada en el diseño de software para la gestión empresarial. Su propuesta de valor es que sus clientes se aprovechen de la rentabilidad, accesibilidad y escalabilidad de la Nube sin renunciar a los beneficios de una solución 100% personalizada y adaptada a las particularidades de su negocio. https://pinoutsolutions.com/

