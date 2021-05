Olimpiadas online de tecnología gratuitas para reducir la brecha digital desde edades tempranas Comunicae

lunes, 10 de mayo de 2021, 12:47 h (CET) fundación everis organiza unas olimpiadas de tecnología para niños de 7 a 10 años con el objetivo de fomentar las destrezas digitales, incentivar las vocaciones científico-tecnológicas y desarrollar soft skills que resultarán esenciales en todas las etapas de su vida fundación everis ha puesto en marcha TechGame, unas olimpiadas online de tecnología gratuitas para niños con edades recomendadas entre 7 y 10 años con el objetivo de reducir la brecha digital, fomentar las destrezas digitales y promover la concienciación ambiental. La iniciativa, que tiene un alcance nacional, se desarrollará a lo largo de varias semanas e incluirá diversas actividades que fomentan el pensamiento computacional y acercan a los más pequeños a la programación y a la tecnología de una forma lúdica.

En estas olimpiadas, los participantes se entrenarán con el objetivo de responder al reto propuesto por fundación everis: programar el mejor videojuego, animación o cuento que visibilice y/o enseñe a solucionar un problema ambiental a través del ahorro energético. La participación puede ser individual o por parejas y no es necesario que los niños tengan conocimientos previos de programación.



La iniciativa contempla sesiones virtuales de formación enfocadas al aprendizaje del lenguaje de programación Scratch así como charlas, talleres, sesiones de dudas, recomendaciones, trucos y toda la información necesaria para que construyan su propuesta. El ganador recibirá un robot educativo y una sesión de mentoría individual con un experto en videojuegos.



TechGame está orientado a reducir la brecha digital, a fomentar las destrezas digitales, a incentivar las vocaciones científico-tecnológicas, a concienciar sobre el cuidado y conservación de los recursos naturales y el medio ambiente y a acercar la tecnología a los niños no sólo como consumidores sino también como creadores.

Fases

Inscripciones: los interesados deben inscribirse antes del 23 de mayo en fundacioneveris.es

Entrenamientos: del 24 de mayo al 4 de junio se realizarán las sesiones de formación lideradas por voluntarios de la fundación everis, y el 4 de junio, se entregarán los proyectos.

del 24 de mayo al 4 de junio se realizarán las sesiones de formación lideradas por voluntarios de la fundación everis, y el 4 de junio, se entregarán los proyectos. Evaluación : entre el 7 y el 14 de junio un equipo de expertos evaluará los proyectos y seleccionará a los cinco finalistas. Todos los participantes que hayan enviado su proyecto recibirán un diploma y una suscripción temporal a la plataforma de contenidos educativos Apprender.

