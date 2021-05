El ProcureTech revoluciona el Área de Compras de las mejores empresas Comunicae

lunes, 10 de mayo de 2021, 12:11 h (CET) Skiller Academy y Startify Procurement organizaron el pasado 20 de abril en el Palacio de Neptuno la "ProcureTech Afternoon: "All in One Platform vs Best of Breed" donde más de un centenar de expertos en departamentos de compras se dieron cita para analizar la incipiente digitalización de los procesos de compras en las empresas Con la celebración del evento, Eduardo Ranz, director de Startify y experto en dirección de compras, presentó junto a Skiller Academy el primer estudio en España sobre Tendencias ProcureTech 2021, un estudio informe que pone de manifiesto 10 tendencias en el ecosistema de compras junto con una minuciosa radiografía del Procurement Líquido que reúne entrevistas a los máximos dirigentes de más de 100 empresas que conforman el Mapa de ProcureTech y el ecosistema de compras junto con el meta análisis de un centenar de estudios y publicaciones la recopilación de toda la documentación emitidosa hasta la fecha por las empresas y las grandes consultoras a nivel mundial.

Ranz explicó el dato de que “El 96% de los CPOs estarían interesados en invertir en la digitalización del área de compras durante los próximos 2 años, mientras que dos de cada tres tienen dudas sobre cuál es la mejor elección”, según datos del Informe de Tendencias. Este dato de 96% refleja la inmediatez en la que se están transformando los departamentos de compras, obligados tras el huracán de la pandemia.

¿Cuál fue el volumen de inversión el año pasado? Según datos de ASCRI Pitchbook, 6,7 millones de dólares fueron invertidos en Estados Unidos en Procurement durante 2020, mientras que sólo se invirtieron 2,4 millones de euros en Europa. Casi una tercera parte. Prácticamente la mitad, lo que refleja que existe “un mercado emergente, pero que en España no se está sabiendo identificar”, sostuvo Eduardo Ranz. Además, “el 70% de los beneficios de las empresas Procure tech de España se reinvierten en la mejora para el desarrollo de resultados del cliente”, aproximadamente unos 25 millones en términos de valor absoluto de euros por cliente.

“La digitalización no solo es una oportunidad de mejora en eficiencia y resultados, sino que también es el camino para que los equipos de compras jueguen un rol estratégico e integrado dentro de la empresa”, aseguró José del Pozo, Socio Director de Fullstep, consultora especializada en Compras que cuenta con una Plataforma de desarrollo propio, a través de la cual se gestionaron en 2020 procesos de negociación por más de 12.000 millones de €.

Durante su ponencia sobre los retos de compras y la digitalización, Del Pozo puso de manifiesto cómo la digitalización de procesos se está convirtiendo en uno de los principales retos de los directores de compras, afirmación avalada por un estudio de Deloitte en el que se afirma que el 58% de los CPOs está trabajando justamente en alinear su estrategia digital con sus objetivos y con los de la propia compañía. Asimismo “las tecnologías para digitalizar los procesos de compras han evolucionado hasta alcanzar un alto grado de madurez. La inquietud está ahora en ver cómo se usará la información, y cómo se hará que lo que ya funcionaba antes, lo haga de manera más eficiente, por medio de nuevas tecnologías relacionadas con analítica avanzada, robótica o machine learning”, afirmó Del Pozo.

Además de los múltiples beneficios de la digitalización y el impacto de la tecnología sobre los 3 pilares de la excelencia en Compras (gestión de categorías, equipos y proveedores), el directivo de Fullstep destacó la importancia de utilizar metodologías que favorezcan el trabajo en equipo con todas las áreas implicadas (“Design Thinking” y “Desarrollo Ágil”), contemplando desde el inicio la gestión del cambio, considerando el impacto en la operativa y usuarios, el control del proyecto y sus riesgos para el correcto arranque y adopción de los sistemas. “El área de compras deberá caminar en una senda de digitalización colaborativa entre los diferentes actores de las empresas para llevar un trabajo planificado, estructurado y transparente, y alineado con el conjunto de las estrategias empresariales, poniendo el foco en simplificar el proceso”, concluyó José del Pozo.

Pablo Sicilia Mateo, Responsable de Compras del Grupo Lacroix, dio ejemplo de la integración de software tecnológico al departamentos de compras citando las diferentes unidades de negocio de su organización. La mejora de datos, un menor número de errores en el cálculo, el cliente mejor informado son algunas de las capacidades que otorga el uso de la tecnología del grupo francés. “Como compradores estas herramientas permiten saber hacia dónde va el presupuesto, algo que antes no estaba 100% controlado”, sostuvo en su intervención.

En el ecuador del “ProcureTech Afternoon” llegaba el turno de Josep Puig, Director de ITBID, como gigante en I+D+I presentó la implantación racional de la tecnología avanzada en 5 vertientes: Inteligencia Artificial y Machine Learning, Big Data, Cloud, Cyberseguridad y Usabilidad. A pesar de estos puntosas necesidades “las organizaciones se muestran reticentes a la hora de cambiar, sobre todo cuando hay que implantar una nueva tecnología”, algo que se ve reflejado en que el 50% de las organizaciones se plantea la gestión del cambio, según datos del Informe Tendencias Procure TechProcureTech 2021.

La digitalización en compras es una prioridad, pero de acuerdo a una encuesta de We Are Social, el 50% de las empresas cree que la mayor dificultad se encuentra en las personas. La didáctica entre los profesionales del sector y mantenerse actualizado es la solución a este problema. “Una hoja de ruta en la que se tenga claro cómo estás trabajando en la compañía, conocer quién es quién en la organización, y cómo se va a implantar la tecnología sin perder tiempo“, es un marco indispensable en la jerarquía de adquisiciones actualmente.

En este ecosistema, Puig remarcó que “hay que ser tecnólogo y sentir como persona”. Son muy importantes las mejores herramientas del mercado, pero hay que tener un gran equipo detrás. En cualquier proyecto de tecnología, la formación de equipo es un punto clave. “Por mucha parte de tecnología que tenga el proyecto puede caer”, “hay que pensar en los proyectos en transformación digital en compras pero de forma racional”, cerró su ponencia.

La sostenibilidad fue un punto importante de la sesión, Giulia Borsa desde Ecovadis destaca que "más allá de la entrada a tiempo, de la calidad en la homologación de los proveedores, la sostenibilidad puede ser un criterio premiante".

En último lugar, y no menos importante, arrancó el punto de Organizaciones Inteligentes de la mano de Susana Gómez Foronda, experta en Alto Rendimiento Sostenible y en Liderazgo y Talento. Gracias a su dilatada experiencia como consultora, Gómez arrancó su discurso citando dos circunstancias repetidas a lo largo del tiempo: “el mal funcionamiento de las organizaciones en la comunicación interna y lo disgustadas que se levantan las personas los lunes cuando van a trabajar”.

“Una organización inteligente es aquella que, desde su propósito, resuelve simultáneamente en tres necesidades: planeta, personas y prosperidad financiera”. Así define Susana Gómez el foco principal de su intervención. A esto añadió los 3 principales problemas de las organizaciones, a saber: mortalidad empresarial (12 años la esperanza de vida de la mayor parte de las empresas), confianza por los suelos entre sus máximos dirigentes y nivel de compromiso.

“Si una organización no está constituida por un equipo de alto rendimiento, sus días están contados como empresa”, afirmó rotundamente Susana Gómez. El liderazgo entre los máximos mandatarios radica en que puede ser muy efectivo como líder o muy poco efectivo como cabeza visible del organigrama. El paradigma de liderazgo inteligente se resume en “cultura, liderazgo y formación de equipo”.

En los tiempos que corren experimentamos un cambio de paradigma hacia tecnología y sostenibilidad, contactando más con Startups y trabajando más estrechamente con el ecosistema de la innovación. La volatilidad de los mercados o la disponibilidad de la materia prima dificulta romper con “la tiranía de la eficiencia” (en palabras de Eduardo Ranz), algo que sí puede ser destruir el responsable de compras con formaciones de progreso, que le otorguen el conocimiento y la capacidad de decidir qué tecnologías implementar para mejorar los resultados de negocio.

