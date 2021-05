Dentae, la salud y la sonrisa de la familia

La sonrisa de una familia es la salud, y viceversa, la salud de una familia es la sonrisa. Y entre ambos polos, misma cara de una idéntica moneda, se mueve y se teje la filosofía que da razón de ser a Dentae, Clínica dental Sevilla Dentae, de odontología que desde que abriera hace dos años las puertas, en avenida de Llanes número 1 www.clinicadentae.com/#cita, esquina con Miraflores, se ha posicionado en la vanguardia del sector en la ciudad de Sevilla.

Bajo la batuta del odontólogo dentista Carmelo Pazos, doctor sevillano especialista en cirugía oral, implantología y rehabilitación protésica, al mando de un equipo joven y sumamente preparado entre los que se encuentran, además de otros expertos, odontólogos, odontopediatras o higienistas, la clínica ha ido consolidando una posición de excelencia, como así atestiguan sus clientes, basando su idea bajo tres premisas fundamentales: la tecnología más avanzada, los precios competentes sin parangón en el amplio abanico del sector y un trato al cliente de carácter familiar: “Son tres vértices innegociables”, señala Pazos desde su despacho de la clínica, “y que tuve bien claro desde el principio, porque entonces pensé que qué era lo que yo deseaba cuando aún no había entrado en la Universidad y la respuesta estaba clara: que me ofrezcan calidad, que me traten bien y que no me sangre el ojo al ver una factura, y lo que deseo para mí, lo deseo para mis clientes”.

Así, con ese objetivo bien diferenciado el cirujano comenzó su formación, y así tras ir superando con excelencia cada reto universitario, en Granada, Sevilla o Ceuta, fue haciendo realidad el deseo inicial, finalmente cristalizado en Dentae, una clínica de autor y espaciosa que cuenta con todas las comodidades posibles para el cliente: gabinetes específicos de odontología, salas de rayos X intraorales, oficinas de atención y una sala de espera en la que se encuentra también un lugar habilitado para los niños, con juegos y distracciones que harán las delicias de los más pequeños de la familia mientras esperan a ser atendidos por la odontopediatra.

A lo largo y ancho de la clínica, los especialistas dan respuesta a la demanda de cada cliente con un trato personalizado para posteriormente ponerse manos a la obra y acometer la necesidad requerida, operaciones entre los que destacan, “siempre con la salud y la estética por bandera, como objetivos primordiales”, indica Pazos, la ortodoncia invisible Invisalign, “un tratamiento sencillo y cómodo que da excelentes resultados desde el punto de vista estético, porque supone alinear los dientes de forma invisible” y que se consigue usando tecnología avanzada de imágenes computarizadas en 3D; los implantes dentales, “solución segura y duradera ante la pérdida de una o varias piezas” y que utiliza material de titanio que se inserta en el hueso como si de la raíz del diente se tratara; las prótesis, fijas o removibles, “que son la opción adecuada para reemplazar piezas o la totalidad de la dentadura; las endodoncias, “la única manera que tenemos de de salvar un diente cuando se ha producido una infección irreversible”; las periodoncias, soluciones para paliar los males ocasionados por las placas bacterianas; o tratamientos genéricos de índole estética, además de sanitaria, como los blanqueamientos y las limpiezas dentales.

Cada tratamiento responde a “un proceso”, como incide el cirujano, “que se desarrolla con un método cien por cien digital, lo que facilita un diagnóstico seguro, eficaz y rápido”, circunstancia que es posible gracias a las máquinas de última tecnología con las que cuenta Dentae, y que son “de capital importancia” para que la clínica cumpla con el compromiso de calidad que tiene con el cliente. Así, en relación con alguna de las demandas más innovadoras y más solicitadas, cabe destacar el tratamiento exhaustivo que se lleva a efecto con carillas dentales, una solución mínimamente invasiva “para los clientes que desean mejorar la forma y disposición de los dientes, además de su aspecto y color, de una manera natural y nada dolorosa”, asegura el doctor Pazos.

Finalmente, sensible a los tiempos difíciles que sacude a la sociedad sevillana, fruto de la pandemia del Covid 19, la clínica ha ideado un plan de choque especialmente diseñado para afrontar con garantías todo proceso de pago, poniendo en marcha una serie de facilidades que van desde ofertas de bienvenida del 20% en ortodoncia fija e implantología o el 10% en ortodoncia invisible Invisalign hasta el diagnóstico inicial gratis, pasando por una financiación a medida de 36 meses sin intereses y sin entrada, todo ello para que, en nombre de la buena salud, el lema de la clínica se haga realidad: 'Sonreír más, nos hace feliz'.

'Clínica Dentae, elige sonreír'

Pedir cita en: http://www.clinicadentae.com 955133295 - 673213198

http://www.clinicadentae.com