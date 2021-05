ABB Medicina Estética: Precios rinomodelación en Madrid Emprendedores de Hoy

sábado, 8 de mayo de 2021, 01:00 h (CET)

Actualmente, todas aquellas personas que tienen pavor a pasar por quirófano para retocarse la nariz pueden conseguir resultados satisfactorios gracias a otro tipo de tratamiento que no requiere quirófano. En la Clínica ABB Medicina Estética, el equipo de profesionales es experto en aplicar la innovadora técnica de la rinomodelación.

Una nariz más levantada, de ángulo recto o sin protuberancias puede lograrse en pocas horas de sesión, con anestesia local y sin bisturí, después de recibir la evaluación de los médicos especialistas de ABB, uno de los grandes centros médicos estéticos de la Comunidad de Madrid. Allí, especialistas en medicina estética, liderados por el doctor Antonio Barro Omeñaca, esperan a quienes opten por esta avanzada técnica.

¿Cómo se realiza la rinomodelación? De acuerdo con la información que ofrece la página webde la Clínica de Medicina Estética ABB, son las mujeres las que más solicitan el procedimiento, sin embargo, los hombres también se han mostrado interesados en modificar el aspecto de su perfil.

La rinomodelación, que se ha vuelto tendencia en la capital española, consiste en la evaluación minuciosa de las zonas que se deseen mejorar en el área de la nariz y, seguidamente, marcar los puntos específicos donde se realizará la inyección de ácido hialurónico, una sustancia segura, de total aceptación por el organismo, que moldeará las zonas definidas previamente por el médico, hasta obtener el resultado planificado. La duración estipulada del tratamiento son 30-40 minutos, y al ser un tratamiento ambulatorio no requiere de hospitalización, el tratamiento se puede realizar en la misma consulta médica.

En ABB Medicina Estética garantizan resultados inmediatos, sin dolor, moretones, ni traumas post procedimiento. El paciente sale de su sesión con la apariencia soñada y con indicaciones sobre algunos de los cuidados mínimos que hay que vigilar para poder mantener el nuevo aspecto. Resulta valioso destacar que, por tratarse de una técnica no invasiva y que es aplicada con inyecciones superficiales, los cambios obtenidos a través de la rinomodelación tienen una duración de hasta 18 meses aproximadamente.

Ventajas de la técnica Al ser menos dolorosa que una intervención quirúrgica tradicional, en este caso la rinoplastia, donde puede haber hasta una fractura programada de la nariz, la recuperación que se vive luego de rinomodelación es considerablemente más rápida. Además, el método no invasivo de aplicación de pequeñas inyecciones de ácido hialurónico da como resultado una apariencia totalmente natural.

Solo basta tomar la decisión de vivir esta experiencia para sentir más comodidad con el propio aspecto y enfrentar con mayor seguridad la cotidianidad, las relaciones y reforzar la autoestima. El equipo de ABB está dispuesto a hacer realidad esa apariencia soñada por miles de españoles. Tener la nariz perfecta es posible, y sin bisturí.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.