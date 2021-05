​La Europa que tenemos Xus D. Madrid, Gerona Lectores

@DiarioSigloXXI

sábado, 8 de mayo de 2021, 00:59 h (CET) La situación provocada por la pandemia -con independencia de sus características y de su extrema gravedad- no es sino un episodio más que muestra las enormes carencias de la Unión y su inoperancia habitual, extremada cuando surge algún problema concreto.



No se trata de que haya euroescépticos o partidarios confesos de Europa; tampoco se trata de las actitudes de unos u otros países, pero lo cierto es que es muy dudosa la existencia real y sobre todo la eficacia de esa Europa, si por Europa entendemos un todo, algo inequívocamente unitario o una conjunción que sea útil para resolver problemas comunes.

No hay que olvidar que la historia –y los españoles sabemos mucho de esas miradas al pasado y de leyendas negras- que vivieron los países como tales, las guerras - no solo las más recientes- e incluso las ambiciones de emperadores, reyes o presidentes y hasta los nacionalismos, siguen influyendo en la toma de decisiones que siguen viéndose lastradas por rencores y afrentas históricas que no se olvidan.

Sería un ejercicio curioso preguntar a los padres de Europa”, los Monet, Adenauer, Schuman o De Gásperi, qué piensan de la Europa que tenemos y en qué se parece a la que ellos diseñaron.

La verdad es que es muy difícil, incluso para los más proclives, ver en la Europa de hoy una unión que exista más allá de los formalismos. Para otros muchos, Bruselas es poco más que un caladero de funcionarios arrogantes y en posesión de la verdad, un cementerio de elefantes para políticos amortizados en sus países y, lo que es peor, una coartada para las decisiones, desaciertos y posturas poco justificables de muchos dirigentes actuales.

