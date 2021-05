​Camino hacia el totalitarismo Jesús Martínez Madrid, Gerona Lectores

@DiarioSigloXXI

sábado, 8 de mayo de 2021, 00:55 h (CET) Además, la reforma del Poder Judicial planteada por el Gobierno de España, anima en alguno de los puntos a no respetar la Constitución y plantea el sometimiento del Poder Judicial a los partidos políticos que dominen en cada momento, lo que supone el inicio del camino hacia el totalitarismo, el menoscabo de los derechos humanos y la corrupción política.



Aquella famosa frase que se atribuye a Alfonso Guerra cuando afirmaba que Montesquieu había muerto, para definir la reforma del Poder Judicial de 1985, se queda muy corta. Las asociaciones de jueces hacen bien en formular esta petición de amparo a la Unión Europea, porque de seguir adelante con sin impedimento la salud del Estado de Derecho en España estaría seriamente comprometida.

