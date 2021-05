Instrucciones para ser avispado Venancio Rodríguez Sanz Lectores

sábado, 8 de mayo de 2021, 00:54 h (CET) Para ser listo no hay que ir a Salamanca, solo hay que seguir los exabruptos de los siguientes intelectuales. Que son: "Juan Carlos Monedero: – ¿Qué hacemos con los jilipollas que cobran 900 pavos y votan a Ayuso? – Antonio Papell: – Ha habido un trabase a la derecha de sectores de izquierda seducidos por la "libertad", de los bares abiertos y de las noches de farra mientras las Uvis están llenas. Es todo muy primario–. El tuitero Napoleón Dinamita va en patinete: – Ir al colegio electoral y cruzarte con tu vecino, el tornero fresador del BMW en paro desde 2018 con el fachaleco y la pulserita de España y luego se molestan cuando Monedero les llama jilipollas–. Tomás Casas: – Vamos a tener que ir haciéndonos a la idea de que tan enemigos de la justicia social son los explotadores como los fachapobres que se dejan explotar por 2 céntimos y luego, encima, no solo votan al explotador, sino que odian al que quiere traer igualdad social. ¡Asco profundo! –. El tuitero Panik: – Si cobras 950 euros, pagas 600 de alquiler y votas a los que te privatizan la educación y la sanidad y solo benefician a las grandes fortunas, lo mismo tú también tienes que hacer un poco de autocrítica, y sobre todo, apagar un poco el televisor, eso también". Una vez te aplicas su pomada, se llega a su nivel de sagacidad. ¿Cómo se piensa que ellos llegaron a su coeficiente intelectual?

