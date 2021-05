Solución a la interinidad Conchi Basilio Lectores

@DiarioSigloXXI

sábado, 8 de mayo de 2021, 00:52 h (CET) Según palabras del Sr. Barbón “si pudiéramos primar a los que tienen cierta edad y se acerquen a la jubilación, dentro de la legalidad, lo haríamos”.



Pues bien Sr. Presidente hay personas con más de 60 años que llevan 15 y 20 años enlazando contratos que según la UE no son legales y que en estos momentos se pueden quedar sin empleo, pues bien yo le doy la solución, la misma que se adopta en el país Vasco, Andalucía y Canarias: les siguen prorrogando los contratos a todos los interinos con las características que antes he mencionado, “más de 60 años y con más de 15 años enlazando contratos”, y se les prorroga porque es “legal” y están a punto de jubilarse.

Con lo cual esto no es una solución mágica puesto que se hace en estas Comunidades Autónomas de España, del mismo país al que pertenece Asturias, por tanto, si en ellas se puede aquí también, lo único que hace falta es voluntad política para hacerlo y equiparar derechos para todos estos interinos que a falta de no ser fijos se les pueden prorrogar los contratos esos pocos años que les quedan para la jubilación, el mismo derecho que tienen en las Comunidades mencionadas anteriormente y que ya se lo han ganado con creces.

En cuanto a las oposiciones programadas para este Junio lo más lógico es que se retrasen, ya que además de estar en pandemia, hay otro dato muy importante que veo que no se tiene en cuenta, el sobresfuerzo de trabajo que están teniendo debido a la situación que se está viviendo y como consecuencia no les queda tiempo alguno para preparar las oposiciones.

Si muchos otros eventos se retrasan debido al SARS COV2, estas oposiciones con mayor motivo, dado que pasan todo el día ocupados con labores de enseñanza, reuniones, evaluaciones y en general todo el trabajo extra que trajo consigo la situación de excepción que estamos viviendo. Sr. Presidente, con todo el respeto, o jugamos todos o rompemos la baraja. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ​Miguel Ángel Revilla apedrea su propio tejado La Asociación de Empresarios de Hostelería de Cantabria (AEHC) no puede pasar por alto este ‘atentado’ a su dignidad y a la de sus negocios La risa tonta de la “estupidez” No escupan, señores para no más nombrar, no escupan, que ensucian la calle de todos, la de la libertad Tezanos… Inventor de paraísos Alguno en la taberna se acuerda de quien le llama “tabernario”… ​La Europa que tenemos Xus D. Madrid, Gerona ​Notre Dame Enric Barrull Casals, Gerona