​Lasso y Ecuador

sábado, 8 de mayo de 2021, 00:50 h (CET) Lasso, el candidato más votado en las elecciones presidenciales en Ecuador, no solo recibe un país sin liquidez, con una deuda del 63% del PIB, sino un país polarizado que el correísmo quería para sí. Como otros tantos líderes políticos de América Latina, Lasso tiene la responsabilidad de fortalecer la democracia, incluir a los sectores sociales marginados y reducir los índices de pobreza. Las listas de vacunación VIP son solo un ejemplo de lo que debe ser desterrado de países como Ecuador, que siguen soportando una desigualdad que puede ser corregida sin socavar ni los principios de la democracia liberal, ni los de la economía de mercado.

