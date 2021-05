Cione se alía con Fundación Empresa y Sociedad para solventar 5 retos empresariales de la mano de startups Comunicae

viernes, 7 de mayo de 2021, 17:31 h (CET) Gracias al programa e-sprints B2B, se va a proveer de soluciones innovadoras, ágiles y de rápida implantación a los socios de Cione, en colaboración con startups, en diferentes ejes clave en el momento actual de la cooperativa, que les serán planteadas a los emprendedores en forma de retos Las startups se han afianzado como recurso clave para solventar los retos empresariales, económicos y sociales que han surgido en el nuevo escenario económico. Sobre todo, en ámbitos digitales. La iniciativa e-sprints B2B de Fundación Empresa y Sociedad ha servido durante los últimos meses de termómetro para testar la alta demanda de soluciones tecnológicas de rápida implantación que han venido para quedarse y siguen reclamando actores de todos los perfiles desde ámbitos sociales y económicos de todo tipo, algo que no ha pasado desapercibido para Grupo Cione.

Los e-sprints B2B nacieron en junio de 2020 y resolvieron en sus primeros pasos hasta 27 desafíos para la reconstrucción lanzados por grandes empresas (AON, Auren, Sacyr…), organismos sociales (Intermón - OXFAM, Fundación ONCE, Cáritas…) o asociaciones de pymes (ACOTEX, AEVEA…). A la llamada acudieron casi 1.000 startups consolidadas (scaleups) españolas e internacionales que desbordaron los mejores pronósticos iniciales.

De acuerdo el éxito obtenido, que le da continuidad al proyecto, Cione ha llegado a un acuerdo con la Fundación Empresa y Sociedad, de manera que se van a solicitar soluciones a startups en diferentes aspectos, relacionados fundamentalmente con el reto digital, que han sido planteadas a la Fundación que se encarga de coordinarlas como retos. A las scaleups seleccionadas, se les solicitará la inmediata adaptación y puesta en marcha de la solución ofrecida, a través de un contrato de prestación de servicios.

“La demanda de soluciones a las scaleups para afrontar los nuevos retos de la economía española con su aportación sigue siendo muy elevada. Lo notamos día a día. Las virtudes de estas startups (velocidad, dinamismo, frescura, innovación…) las hacen atractivas para empresas y organismos sociales. Ven en ellas puntos de apoyo para resolver con agilidad problemas acuciantes de este nuevo escenario que estamos viviendo. Por eso hemos decidido convertir los e-sprints B2B en una herramienta cotidiana, de utilidad recurrente al servicio, ahora también para Grupo Cione y en el sector de la óptica”, explica Francisco Abad, fundador de Fundación Empresa y Sociedad.

Para Miguel Angel García, director general de Grupo Cione, “la combinación de emprendimiento, juventud e innovación que nos va a aportar la Fundación Empresa&Sociedad, con la experiencia de ser la cooperativa decana del sector es garantía de éxito. Ambas partes saldremos reforzadas con este proyecto”.

