Geometry Love -Fotógrafos de Bodas en Ibiza

viernes, 7 de mayo de 2021, 16:59 h (CET) Geometry Love son apasionados de las historias, y eso se refleja en el resultado de su trabajo. Este equipo de fotógrafo de bodas en Ibiza hilvana una línea de hermosas imágenes que evocarán los mejores momentos de una boda Un enfoque único

Unos fotógrafos enamorados de la fotografía, enamorados entre ellos y enamorados del amor ¿Qué clase de fotos pueden resultar en esta mezcla? Pues unas imágenes repletas de sentimientos, cargadas de emoción y significado. Unas fotos sublimes, románticas, dignas de dos personas que creen en lo que hacen.

Ser fotógrafo es un privilegio, pero para Geometry Love, ser fotógrafos de bodas, lo es más. Es la oportunidad de plasmar una de las emociones más profundas del ser humano: Un amor real. En su web, su vena romántica destaca tal como en sus fotos: “Somos una pareja de enamorados a la que le gusta contar historias de amor…vuestras historias de amor…queremos vivir con vosotros momentos inolvidables, irrepetibles y románticos…queremos retener vuestros sentimientos, esos sentimientos que tanto os desbordan y dejarlos plasmados para siempre. CONFIAMOS EN EL AMOR Y APOSTAMOS POR ELLO…sino no podríamos dedicarnos a esto…”

Fotografías de bodas que hablan por sí solas

Las fotos de bodas más románticas de Ibiza, bajo el lente de los mejores fotógrafos. Geometry Love dan mucha atención a los detalles. Se esmeran por capturar la emoción detrás de objetos y personas. Las fotografías de bodas de esta pareja son el resultado de su esfuerzo y pasión, pero también de la destreza y maestría, típica de quien conoce bien su oficio. Fotos en varios planos, difuminados, nítidos colores, y escenarios impactantes son algunos de los elementos presentes en sus composiciones.

Fotógrafo de bodas en Ibiza

La boda ha dejado de ser solo un día. Es un acontecimiento tan especial que merece un pre y post. Por eso, las cautivadores prebodas de este equipo de fotógrafos seducirán. Ibiza, no solo provee exteriores hermosos, sino también iglesias y edificios con carácter, cuya arquitectura parece confabularse con el momento para hacer de las fotos un registro alucinante. Además, la luz es un componente esencial de sus fotografías, que tan delicadamente aprovechan con destreza.

La narrativa de las fotografías de boda

Cada historia, cada boda, acompañada de poesía. Geometry Love siguen un orden lógico en las imágenes que llevan a vivir el momento. Comprendes el hilo, la línea narrativa de la composición fotográfica. Un orden maestro y racional al mismo tiempo, propio de un buen literato o novelista.

El novio es parte de la boda

Para estos fotógrafos, los protagonistas son los novios. Ambos. Es algo que se deja ver en su trabajo. La importancia que dan a los novios y su conexión, así como el debido lugar del novio. Desde que este se prepara, hasta que está en el altar, Geometry Love, le dan el lugar que merece. Obviamente no fabrican momentos, pero tienen un ojo atento para contar la historia desde dos perspectivas: Ella y él.

