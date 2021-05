"Debemos dejar el protagonismo a favor de la estrategia y el bien común" Comunicae

viernes, 7 de mayo de 2021, 14:23 h (CET) El Clúster Marítimo de Cantabria – MarCA ha presentado su Plan Estratégico 2021-2024 en una nueva jornada online del Clúster Marítimo Español, un documento con seis áreas de actuación, cinco líneas de trabajo y diez ejes estratégicos, claves para impulsar la economía azul de Cantabria El Clúster Marítimo Español (CME) celebra una nueva jornada del II Ciclo de Conferencias Online del CME titulada Clúster MarCA: Plan Estratégico 2021-2024. LIGHT House in the Storm, en la que Juan Luis Sánchez, presidente del Clúster Marítimo de Cantabria – MarCA ha puesto de relieve la importancia de colaborar entre todos los agentes de la economía azul y expuesto los principales objetivos y líneas tractoras de un plan estratégico para impulsar el sector marítimo cántabro. “Debemos dejar el protagonismo a favor de la estrategia y el bien común”, ha afirmado el presidente del Clúster MarCA, tras explicar que todos tenemos que ir “en la misma dirección y disparar todos hacia un mismo objetivo”, habida cuenta de la importancia de la economía azul para nuestro país.

En esta misma línea, el presidente de honor del CME, Federico Esteve, ha comentado no solo la importancia del sector marítimo para España, sino el importante papel de Cantabria, “que es una parte fundamental de la economía azul no sólo para la región, sino para el conjunto de la nación”. Históricamente ligada al mar, siendo cuna del sector naval español, Cantabria ha evolucionado para convertir los recursos que ofrece el Cantábrico en motor para el crecimiento y generación de riqueza. Además, tal y como ha matizado Esteve, destacando su capacidad de crecimiento, tres veces superior que el resto de la economía, según se recoge en la Agenda Sectorial Marítima de 2020, editada por el CME.

Pero para aprovechar el potencial de crecimiento y generación de riqueza y empleo de la Economía Azul, el Clúster MarCA ha diseñado el Plan Estratégico 2021-2024.

Sector marítimo cántabro

El Clúster MarCa comenzó su actividad en 2017 con 7 socios fundadores. Con el paso de los años el número de socios ha aumentado, esperándose para este 2021 pasar de los 50.

Con el objetivo de dar a conocer el sector marítimo cántabro en su conjunto, el Clúster MarCa ha realizado una campaña muy activa en medios de comunicación, realizando multitud de actividades, participado en ferias, organizando jornadas técnicas, de divulgación, comerciales, etc.

Tal y como ha señalado Juan Luis Sánchez, Cantabria cuenta con una industria marítima de gran calado, que genera 1.175 millones de euros facturados, el 9 % del PIB de la región y el 10 % del empleo de la comunidad. Además, tiene un marcado carácter innovador, consumiendo 20 % del gasto en I+D+i.

“En 2020 se nos viene todo abajo, el coronavirus nos hace funcionar de otra manera y hace que la situación del sector marítimo se vea afectada. Llegamos al final de 2020 con la necesidad de plantearnos un plan y asumir los retos que nos trae la nueva situación mundial, así como las transformaciones ecológica y tecnológica. Así, nos preguntamos qué es lo que va a venir, qué hay más allá. Y vimos que había grandes oportunidades”, ha señalado el presidente del Clúster MarCa.

En este sentido, el Clúster percibió algunos riesgos importantes a analizar como la disminución del oil & gas, de la demanda, la volatilidad comercial, los planes de recuperación, el crecimiento asimétrico de las economías o la colaboración público-privada. En base a ello, la patronal ha visto en estos riesgos oportunidades como el uso del hidrógeno, las energías renovables marinas, la descarbonización o la digitalización. “Con todo esto, miramos al horizonte y nos pusimos a trabajar. Nuestro símbolo es un faro con luz, y sobre ello basamos nuestro plan estratégico. Liderar, innovar, engranar, armonizar y transformar. Esas son las cinco áreas de actuación que están marcadas en nuestro faro y sobre ellas vamos a trabajar”, ha explicado el orador.

Este Plan Estratégico, basado en 5 áreas de actuación, con 10 ejes estratégicos, 9 grupos de trabajo y 10 medidas prioritarias, aboga por renovarse; comprender y desarrollar nuevos modelos de negocios personalizados, conseguir que todas las industrias del Clúster estén engranadas para sumar más negocio; alinear objetivos y ver la transformación ecológica y tecnológica como una oportunidad.

Para lograr llevarlo a cabo con éxito, el presidente del Clúster MarCa ha resaltado la importancia de tener una visión clara y no perder de vista los objetivos planteados, entre los que se encuentran el refuerzo del sector marítimo cántabro, el incremento de la competitividad y las oportunidades de negocio, su promoción y reconocimiento internacional, la generación de conocimiento, la comunicación y difusión de sus acciones, la promoción de la formación de los profesionales y el empleo cualificado, la implantación de tecnologías y la identificación de los intereses de los miembros del Clúster.

Una vez establecidos los objetivos, Juan Luis Sánchez ha dado a conocer los ejes estratégicos propuestos: competitividad, resiliencia y conocimiento; colaboración público-privada; mercados globales y alianzas: financiación y sostenibilidad, digitalización; talento; innovación y tecnología; comunicación, cultura, responsabilidad social; y transición ecológica y protección del medio ambiente marino.

“Con ello, hacemos un plan de acción 2021-2024, con medidas que ya se estaban implementando y con un plan de comunicación nuevo”, ha indicado Sánchez. En este sentido, el Plan contempla nuevas líneas de acción. Así, el presidente del clúster marítimo cántabro ha dado anunciado que desde la entidad se quiere crear el consejo de la Economía Azul de Cantabria, consistente en reunir a los principales actores para poner sobre la mesa problemas, programas, propuestas, líneas de subvención, etc.; y de esta forma crear una agenda de la economía azul de Cantabria. Para ello, el Clúster MarCa ya ha llegado a un acuerdo con la Fundación Centro Tecnológico Soermar; y se ha anunciado la puesta en marcha de un proyecto del hidrógeno verde. Un consorcio con 25 socios iniciales, en el que se va a desarrollar un sistema de generación de hidrógeno verde, una infraestructura de repostaje de hidrógeno para vehículos eléctricos, otra infraestructura para generar hidrógeno en edificios, explotación agrícola, explotación de la cadena de I+D+i de la industria cántabra, etc.

Por otro lado, Juan Luis Sánchez ha manifestado su deseo de que la economía azul se declare sector estratégico en Cantabria; además de crear un sello de excelencia MarCa, que debe ser un reclamo para los clientes de reconocimiento, prestigio, excelencia, confianza, profesionalidad e identidad de los productos cántabros. “Queremos marcar un rumbo, armonizar y ser la luz que guie a todas las empresas del sector marítimo de Cantabria para estos cuatro años. Que se fijen en nosotros y que nuestros clientes aprecien esta luz como un símbolo de excelencia”, ha concluido.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas AleaSoft: Más allá de titulares alarmantes, existe una coherencia en los precios de los mercados eléctricos Morningstar otorga al fondo Welzia Global Opportunities la máxima calificación sostenible Schneider Electric lanza en 2021 la nueva versión del galardonado EcoStruxure™ Power Monitoring Expert "Debemos dejar el protagonismo a favor de la estrategia y el bien común" Cómo elegir una empresa de mudanzas: 3 consejos para no arrepentirse. MUDANZAS NIRO