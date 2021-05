Morningstar otorga al fondo Welzia Global Opportunities la máxima calificación sostenible Comunicae

viernes, 7 de mayo de 2021, 14:27 h (CET) El fondo de Welzia Management ha cerrado abril con una rentabilidad en el año del 11,43%, una volatilidad del 10,3% y un patrimonio superior a 52 millones de euros La gestora de patrimonios Welzia Management mantiene la máxima calificación sostenible de 5 globos otorgada por el proveedor de información financiera Morningstar en su fondo Welzia Global Opportunities. Morningstar ha otorgado a 108 fondos nacionales la calificación ESG con 5 globos.

El Rating de Sostenibilidad de Morningstar permite evaluar de 1 a 5 globos el perfil ESG de la cartera de un fondo de inversión, basándose en el análisis realizado y los más de 100 indicadores ESG empleados por Sustainalytics. La máxima calificación sostenible para un fondo refleja la calidad e impacto en materia de ESG de las compañías en cartera.

“No hay duda de que la inversión sostenible se ha consolidado en España, y vemos una mayor consciencia en el inversor al seleccionar productos con calificaciones ESG. Estamos muy contentos de este reconocimiento que premia la labor de análisis y selección de compañías del equipo gestor de Welzia", afirma Carlos González Carreira, director general de Welzia Management.

La rentabilidad media en el año 2021 obtenida por estos 108 fondos de inversión con 5 globos sostenibles ha sido del 5%, y tan sólo 10 de ellos han conseguido un resultado superior al 10%. En este contexto destaca el buen comportamiento del fondo Welzia Global Opportunities, que lograba, a cierre de abril, una rentabilidad en el año del 11,43% con una volatilidad del 10,3%. El fondo, creado en 2007, ha mantenido consistentemente la calificación ESG de Morningstar de 4 / 5 globos, y actualmente cuenta con un patrimonio superior a los 52 millones de euros.

El sistema de gestión empleado para la construcción de la cartera se basa en el sistema cuantitativo TriFactor, que combina tres factores para seleccionar los valores: calidad en el balance, momentum atractivo y una valoración ajustada. El modelo no tiene en cuenta criterios ESG para la selección de compañías, sino criterios puramente financieros como el PER o crecimiento en los flujos de caja.

El objetivo del fondo es continuar ofreciendo rentabilidades positivas, con una volatilidad controlada y claramente inferior al mercado, para así seguir obteniendo consistencia en sus resultados.

