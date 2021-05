¿Es imprescindible el inglés en el mundo laboral? por Centro Estudios Madrid

Actualmente, es difícil aspirar a un desarrollo profesional significativo sin dominar una o varias lenguas extranjeras. En el mundo de los negocios, la informática o el sector de los servicios, hablar inglés suele ser esencial y enriquece enormemente un currículum vitae También se hace indispensable si se está opositando, en este caso se puede realizar un curso online de inglés para opositores, adaptado al nivel que se exija según el tipo de oposición que se esté preparando.

El inglés como idioma mundial

Como lengua materna de casi 400 millones de personas en todo el mundo, hablada por 1.500 millones de personas en todos los continentes, el inglés se ha establecido implícitamente como la lengua internacional por excelencia.

Es la lengua oficial de unos 50 países y un gran número de relaciones, ya sean comerciales o culturales, se establecen en inglés, incluso cuando se trata de países no ingleses.

El inglés, una presencia importante en Internet

Otro punto importante es sin duda la omnipresencia del inglés en Internet.

Se tiene que afrontar el hecho de que la mayor parte de la información pasa por Internet, y gran parte del contenido de esta red informática mundial está en inglés.

En el mundo profesional, el inglés es el número 1 del ranking. Así que, para impulsar una carrera informática, mejorar y desarrollar un negocio, todo lo que se tiene que hacer es aprender o mejorar el inglés (general o de negocios). No hay que desanimarse si se tiene un nivel de principiante o no se es bilingüe, el inglés tiene muchas ventajas adicionales, aunque no se tenga este nivel.

Inglés como lengua en el sector informático, aproximadamente un el 80% de su contenido está en este idioma. Desde los fundamentos de la informática hasta las últimas tecnologías de la comunicación, desde el hardware hasta las páginas web, desde el Bluetooth hasta el Big Data y el Deep Learning, todos los campos tecnológicos cada día implementan más el uso del inglés.

La comunicación online está superando a todas las demás y parece que va a crecer aún más, en consecuencia, parece inevitable que la generación más joven tenga que aprender y realizar cursos de inglés si espera triunfar en el mercado laboral.

En esta época de globalización y mundialización, incluso las pequeñas empresas se deben adaptar y mantener al día. Aunque no todos los sectores profesionales tienen la misma necesidad, pocos se pueden permitir el lujo de descuidar los contactos internacionales y cada vez es más difícil imaginar una empresa de éxito sin directivos que sepan comunicarse en inglés. Además de los ejecutivos, esta habilidad se exige cada vez más a los nuevos contratados, y es una buena forma de distinguirse.

¿Por qué estudiar inglés es tan importante?

Perspectivas profesionales

Como se ha visto, el inglés se ha convertido en el idioma internacional y no se limita a los intercambios entre países de habla inglesa.

Un español con un buen dominio del inglés y, por tanto, con un buen conocimiento de la lengua de la diplomacia y los negocios, está muy bien considerado para las oportunidades profesionales internacionales. Además, la emergencia económica de algunos países como la India o Sudáfrica, ambos con el inglés como idioma oficial, significa que en los próximos años habrá una mayor necesidad de jóvenes generaciones de empresarios, vendedores o promotores de habla inglesa.

Un español capaz de hablar inglés con fluidez representa un recurso más que valioso para muchas empresas del mundo y puede aspirar a puestos muy importantes gracias a los conocimientos lingüísticos, de ahí el interés por reforzar estas competencias, sobre todo mediante una formación especializada.

Si a esto se le añade un dominio, aunque sea moderado, de una tercera lengua útil como el chino, el ruso o el alemán, se puede perfeccionar las habilidades que serán rápidamente reconocidas en el área profesional.

La importancia de la formación extensa

Para aprovechar y aprender inglés, se requiere una preparación que es más fácil conseguir en una academia cursos de inglés con dominios avanzados para poder utilizarlos de la mejor manera posible.

A nivel internacional, hay poco espacio para el inglés básico académico. Saber leer y escribir en inglés es una buena base y será muy útil en muchos sectores en los que la comunicación se realiza principalmente por correo postal y correo electrónico.

Por otro lado, escalar posiciones en una empresa, participar en la ejecución de grandes proyectos o negociar contratos importantes requerirá un inglés avanzado, casi bilingüe. Para alcanzar este nivel, viajar y vivir al menos unos meses en un país de habla inglesa parece ser una necesidad, ya que el idioma se tendrá que hablar con naturalidad y sobre todo entendido, incluso en el uso cotidiano, incluso en la jerga.

Para muchos sectores, la formación específica también será esencial para aprender inglés, como vocabulario específico de determinadas áreas de la economía o ramas tecnológicas.

Por último, realizar un examen de inglés permitirá demostrar los conocimientos del idioma y solicitar un puesto de trabajo adecuado a su nivel.

El mundo laboral es también un mundo de adversidades, sobre todo en tiempos de alto desempleo estructural, por lo que un dominio del inglés no perfecto, pero sí utilizable será siempre un activo valioso para diferenciarse de los competidores que comparten sus aspiraciones profesionales.

¿Por qué el inglés en el trabajo es una ventaja?

El inglés es una verdadera ventaja en el mundo profesional. Es una ventaja para el CV.

Es la lengua número uno en muchos sectores de actividad, como el comercio. Más que nunca, con la globalización de los mercados, hablar inglés es una necesidad en el mercado laboral.

Se puede permitir acceder a puestos de alta responsabilidad y desarrollar una carrera.

El inglés puede desarrollar una carrera y hacer que aumente el salario (según el país y la empresa en la que se encuentre). Por ejemplo: dirigir una reunión con clientes, escribir una carta comercial o hacer llamadas telefónicas en inglés, permitirá mejorar la consideración del trabajador.

A esto hay que añadir el aumento del salario. Un estudio realizado demostró que el 18% de los empleados que hablan inglés ganan más que el resto de los empleados.

Este es un factor que puede ser importante para algunas personas que quieren aumentar el salario o ascender. Este idioma permitirá viajar y descubrir nuevos métodos útiles para el trabajo.

En resumen

El 54% de los jóvenes de 18 a 29 años cree que un mejor dominio del inglés es la clave del futuro profesional, frente al 46% de los mayores de 50 años.

Nunca es tarde para aprender o mejorar el inglés. Hay varias soluciones: viajar y sumergirse en el inglés para ser bilingüe o progresar, o simplemente se puede buscar una academia de inglés para aprender el vocabulario adaptado a la actividad profesional.