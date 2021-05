¿Qué hacer hoy en Madrid?: la app más recomendada para conocer las actividades que hay cerca de ti Emprendedores de Hoy

jueves, 6 de mayo de 2021, 20:06 h (CET)

Madrid es considerada una de las ciudades más bellas y con mayor encanto de toda España. La capital española es un lugar que nunca para, siempre está en movimiento y de manera diaria, los ciudadanos pueden encontrar centenares de actividades para poder pasar una mañana o una tarde entretenida.

Conocer el sinfín de actividades que existe en cada una de las zonas de Madrid de manera diaria era algo complicado hasta ahora, pero actualmente es algo muy sencillo gracias a Hoy Madrid, una App diseñada como ventana de difusión de las propuestas de ocio y cultura en la concurrida ciudad. Esta aplicación se ha convertido en la más recomendada a la hora de conocer las actividades que hay cerca en la ciudad, gracias a que se mantiene actualizada y al día, mostrando todas las opciones de entretenimiento programadas. Las ofertas van desde exposiciones, excursiones, hasta oportunidades de formación, en cursos de distintas temáticas. Hoy Madrid es la herramienta ideal para no perder de vista los eventos que suceden en la ciudad de Madrid en los próximos 30 días.

Hoy Madrid propone actividades para hacer a diario en la ciudad Estar al día de los actos culturales y de entretenimiento y conocer las actividades que se celebran en Madrid de manera diaria nunca había sido tan sencillo. Gracias a la aplicación Hoy Madrid, los usuarios pueden conocer a través de su móvil u ordenador los eventos programados en la ciudad para todos los días, desplegados en forma de lista. Obras de teatro, exposiciones fotográficas, presentaciones de baile, eventos de música, jornadas de lectura de poemas o visitas guiadas por espacios enriquecedores de la ciudad son algunas de las actividades que podría encontrar quien acceda a Hoy Madrid.

Los amantes de la fotografía y la pintura, por citar un ejemplo, encontrarán en esta aplicación un aliado para conocer aquellos eventos que no tienen en mente, ya sea por desconocimiento o por falta de un recordatorio que precisara lo que había en el día. Desde el móvil, la aplicación podrá sugerir los eventos más cercanos a la zona donde se encuentra quien realiza la búsqueda mientras que des del ordenador, podrán filtrar por las diferentes zonas de la Comunidad de Madrid para conocer las propuestas culturales para el día.

Más de 300 propuestas diarias: la mayoría gratuitas o a bajo coste Hoy Madrid registra diariamente cerca de 300 propuestas para los residentes de la ciudad, con alternativas mayoritariamente gratuitas y priorizadas por la cercanía del usuario que accede a la App. Una sección muestra específicamente las alternativas gratuitas que existen en la ciudad y no solo para el día en curso, sino también lo que se programa para los días venideros. En aquellas actividades con un coste en taquilla, Hoy Madrid ofrece alternativas de descuento, que en algunos casos pueden llegar hasta el 70%.

Desde un dispositivo móvil, descargando la aplicación desde Google Play o Apps Store y sin necesidad de registros, Hoy Madrid mostrará las mejores propuestas de entrenamiento en la ciudad. Con la aparición de esta aplicación es fácil conocer qué hay para hacer hoy en Madrid, la tarea será ahora elegir.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.