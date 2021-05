The Simple Rent, continúa imparable, alcanzando la franquicia nº80 en el primer trimestre del año

La red inmobiliaria de franquicias The Simple Rent mantiene su tendencia positiva y continua superando cualquier expectativa de expansión. Muestra de ello es el haber alcanzado la franquicia número 80 durante el primer trimestre del año, expandiéndose así a las principales ciudades españolas, dando cobertura de sus servicios exclusivos tanto a propietarios como clientes En la actualidad, The Simple Rent (www.thesimplerent.com), red pionera de franquicias compuesta por más de 80 socios franquiciados ofrecen un servicio boutique a través de una metodología online en el sector inmobiliario. Esta es realmente la gran ventaja del modelo de negocio, ya que les permite realizar todas las gestiones patrimoniales independientemente de la ubicación del inmueble, del propietario o del cliente. Con The Simple Rent es posible comprar, vender o alquilar sin necesidad de desplazamiento.

A pesar de que la marca posee tan solo 4 años de vida, se ha forjado sobre el fuerte know how de sus fundadores tras más de 25 años trabajando la gestión patrimonial y el alto standing. Esto ha permitido a The Simple Rent posicionarse de manera destacada entre grandes inversores y multipropietarios, donde proyectos como el Build to Rent están cobrando cada vez mayor fuerza.

Tal y como indica Sonia Campuzano, CEO de The Simple Rent:

“Cada vez son más los profesionales expertos en el sector que apuestan por nuestro modelo de negocio y se unen a la red. Nuestro objetivo no es otro que llevar la marca a todo el mundo, llevando nuestros servicios inmobiliarios de gestión patrimonial tanto a particulares como inversores”.

Fue en 2017 cuando nació The Simple Rent, trayendo la inmobiliaria del futuro al día de hoy al ser pioneros en trabajar con una metodología online y un concepto diferente dentro de un sector tan tradicional.

En 2019 ya eran más de 20 socios franquiciados los que conformaban la red

Sin embargo, el gran crecimiento fue 2020, año el que se alcanzaron los 50 socios franquiciados, superando así cualquier objetivo de expansión impuesto por la marca. Fue el año de consolidación del negocio, donde el uso de tecnología puntera permitió a los emprendedores continuar creciendo a pesar de la crisis provocada por la pandemia.

Ahora, a cierre del primer trimestre de 2021, The Simple Rent está formado por más de 80 socios franquiciados. Tal y como afirma Sonia Campuzano, su gran éxito es posible gracias a todo el equipo The Simple Rent que da apoyo constante, siendo más de 40 personas especializadas en diferentes áreas.

Tras este gran éxito nacional, la marca ha fijado como su próximo gran objetivo dar el salto internacional e incrementar su presencia en Europa y Sudamérica, zona en la que The Simple Rent ya se encuentra posicionada a través de una franquiciada en República Dominicana a través de una master franquicia.