Vendfy™ la herramienta especializada en medir las ventas de l@s influencers Comunicae

viernes, 7 de mayo de 2021, 11:03 h (CET) El Marketing de influencers es un nuevo canal de ventas que está posicionando cómo el referente de publicidad junto con los social ads Los influencers son el canal de comunicación de moda desde hace unos años. Generan más interacciones y tienen más audiencia que muchos medios convencionales juntos. La era del youtuber, instagramer y tik toker está en su momento más dulce. Son los reyes de la publicidad digital y sobre todo de las grandes marcas y las marcas de venta online.

Conociendo esto y sin una solución en el mercado que cubriera el problema de las colaboraciones con Influencers, Eduard García, Karlos Tomás, Marc Momplet y Oscar Segura, desde el Maresme (en la costa de Barcelona) crearon la primera plataforma enfocada en el seguimiento y reconocimiento de las ventas que generan los creadores de contenido.

Eduard, CEO de la compañía, comenta que “el valor diferencial de Vendfy™ es la manera fácil y clara en la que el profesional de un ecommerce puede obtener en métricas el resultado de las diferentes colaboraciones con los codiciados influencers. Vendfy™ ofrece las ventas y visitas únicas entre otros indicadores”. En marketing digital sería el famoso ROAS que en el Influencer MK ha pivotado a ROIS (Return on Influencer Spend).

Las diferentes marcas que lo están utilizando, sobre todo las que son muy activas en campañas de influencers, catalogan a la herramienta como un Santo Grial. Muchas de ellas estaban orientando sus estrategias de Influencer MK tan sólo a contenido o branding, pero ahora con esta plataforma en forma de SaaS (Software en la nube) pueden volver a utilizar el canal como una canal medible de ventas.

La ventaja de Vendfy™ respecto a otras plataformas, es que se centra únicamente en los resultados. No realiza las campañas, aunque la plataforma te permite crearlas fácilmente y proporciona de manera gratuita casi 6 millones de perfiles de todo el mundo ordenados por engagement, audiencia y sector.

Sus planes empiezan en los 9,99€ y están dirigidos a ecommerce pequeños que empiezan y que de esta forma pueden utilizar el Influencer Mk como una herramienta importante de venta, hasta las marcas más importantes que también están utilizando la plataforma.

Ahora mismo los influencers también están de enhorabuena ya que la plataforma tiene previsto y ya diseñado un panel para que ellos también tengan acceso a sus ventas y así puedan afinar sus interacciones. Un ejemplo muy claro es una chica que con tan sólo 4k seguidores y sin ni siquiera Swipe Up en Instagram, consiguió en pleno Black Friday más de 30 ventas. Empezó posteando a primera hora y cómo vio que sus publicaciones iban consiguiendo ventas continuó generando contenido y consiguiendo más.

Este es un modelo que hace pensar que en un futuro cercano, las marcas y ecommerce utilizarán Vendfy™ para poder recompensar las colaboraciones de los perfiles más micro o nano y también monitorizar a aquell@s influencers más profesionales que por fin podrán demostrar su potencial real de venta, que al fin y al cabo es una de las cosas más importantes para las marcas.

En su página web (www.vendfy.com) tienen ejemplos para inspirar a los diferentes ecommerce y marcas sobre su visión del Marketing de Influencia además de recursos y trucos para mejorar en este sector.

Se está ante una revolución en el sector de la influencia y Vendfy™ quiere liderar ese cambio. Como anuncian en la mayoría de sus mensajes, se abre “una nueva dimensión en el Influencer MK”.

https://www.linkedin.com/company/19134296/

https://vendfy.com

https://marketing4ecommerce.net/asi-es-vendfy-la-nueva-herramienta-para-medir-el-roi-y-las-ventas-de-campanas-de-influencer-marketing/

https://www.youtube.com/watch?v=bUcBqFIsrOA&feature=emb_logo

https://www.youtube.com/watch?v=nfnUHeXaAso

Vídeos

Vendfy™ Ad



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas EmpresasenNavarra.com, el primer buscador de empresas especifico de Navarra "E-Res Salud": la transformación de la Medicina de actos en procesos ¿Es imprescindible el inglés en el mundo laboral? por Centro Estudios Madrid The Simple Rent, continúa imparable, alcanzando la franquicia nº80 en el primer trimestre del año Lanzamiento de El despertar de Ukhat, primera entrega de la SAGA HAKBAI