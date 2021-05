Cajas fuertes, una buena solución para la tranquiladad del hogar, según cerrajerosguipuzcoa.net Comunicae

viernes, 7 de mayo de 2021, 10:35 h (CET) Sufrir un robo en la vivienda o lugar de trabajo, es una experiencia que crea una cierta inseguridad durante un período de tiempo considerable Por ello, disponer de una caja fuerte junto con un lugar seguro donde poder instalarla, es la mejor solución, rápida y eficaz, que ayuda proteger los objetos de valor, joyas, dinero en efectivo, documentación importante y hasta obras de arte.



Las cajas fuertes están fabricadas generalmente de metal muy resistente provistas de un sistema de cierre, de modo que solo pueden ser abiertas por el propietario o persona que se halle autorizada. Las hay de muchos tipos dependiendo del uso y modo de instalación.

Según el modo de instalación las cajas fuertes se clasifican en:

- Cajas fuertes de sobreponer o de superficie: No requieren obra en su instalación, simplemente son atornilladas o fijadas en el lugar deseado. Se trata de un tipo de caja no muy segura.



- Caja fuerte empotrable: Son colocadas en el suelo o pared y su instalación precisa de una pequeña obra. Son bastantes seguras y están recomendadas para guardar objetos y documentos de gran valor.

Según su tamaño o dimensiones de la caja fuerte se clasifican en:

- Cajas fuertes pequeñas: Para objetos pequeños como joyas y/o documentos pequeños. Estas cajas también pueden transportarse a otros lugares.

- Cajas fuertes medianas: Son las ideales por su término medio entre volumen medio de almacenamiento y tamaño exterior para su colocación.

- Cajas fuertes grandes: Ideales para guardar objetos de gran volumen.

En función del sistema de apertura y cierre de la caja se clasifican en:

- Cajas con llave: Generalmente se abren y se cierran con llave de gorja ya que son las más seguras.

- Cajas con combinación mecánica: Su apertura se realiza mediante una contraseña numérica introducida mediante el giro de una o varias ruedas.

- Cajas con combinación electrónica: Se abren mediante una contraseña numérica a través de un teclado.

- Cajas con combinación y llave: Se precisa de una llave y combinación numérica a la vez, para su apertura.

Según el grado de seguridad, las hay:

- Ideales para uso particular y empresas

- Para la guarda y custodia de armas largas y munición

- Para la guarda y custodia de armas cortas

- De elevada seguridad recomendadas para negocios como joyerías, administraciones de lotería, salas de juegos, casinos…

- Las de Grado V, son las cajas que ofrecen máxima seguridad, recomendadas para guardar objetos u obras de arte de gran valor.

Además existen otros tipos de cajas fuertes en función de sus características:

- Cajas fuertes ignífugas: Diseñadas con una protección contra incendios, muy habituales en la protección de documentos de papel y objetos de valor.

- Cajas fuertes camufladas: Diseñadas para ser instaladas en el suelo o pared de modo que queden ocultas o camufladas.

- Destacar, que a la hora de adquirir una caja fuerte profesional es importante dejarse asesorar por un cerrajero profesional, que informe del tipo de caja fuerte que uno necesita según uso y necesidades.

