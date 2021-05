El webinar de salud emocional de ASPY bate récords de participación

Casi 600 profesionales mostraron su preocupación por la prevención de la salud emocional. Oreto Plumed: "La pandemia nos ha recordado que la salud mental también existe y los riesgos psicosociales son ahora más prioritarios para las empresas" Un total de 571 profesionales de la prevención han asistido al último webinar del Grupo ASPY sobre salud mental, superando con creces las expectativas de la compañía. Celebrado el pasado 28 de abril, con motivo del Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, el encuentro online se centró en los problemas de salud emocional y en la explicación del nuevo Criterio Técnico 104/21, marcado por la Inspección de Trabajo, que ratifica la obligación de las empresas de evaluar los riesgos psicosociales y de planificar medidas para solventarlos.

Alfonso Bonillo, Director de Prevención Técnica de Levante e Islas, y Eva Fernández Hidalgo, Psicóloga y Técnico de Prevención de ASPY en Bilbao, acompañados por Oreto Plumed, Directora Comercial de ASPY, fueron los encargados de explicar las distintas metodologías de evaluación de los Riesgos Psicosociales. Particularmente, se refieron al conjunto de técnicas de evaluación denominado “Consultoría Participativa” desarrollado por ASPY. Esta nueva metodología consiste en establecer grupos de mejora y organizar distintos tipos de reuniones dirigidas por un técnico de ASPY buscando siempre la implicación directa del colectivo de trabajadores. Además, los técnicos también realizan entrevistas individuales según los problemas detectados y el tipo de organización.

“Los riesgos psicosociales habían sido siempre la asignatura pendiente de la prevención, pero la pandemia nos ha recordado que la salud mental también existe poniendo el foco sobre las cuestiones emocionales. Gracias a esto, muchas empresas han comenzado a reaccionar aumentando su implicación en este ámbito y, desde Grupo ASPY, queremos acompañarlas para lograr superar este nuevo reto preventivo que se nos presenta”, asegura Plumed.

Alfonso Bonillo afirma: “Hay que evolucionar desde las “técnicas cuantitativas” (Métodos FPSICO, ISTAS, etc.) hacia las más perfeccionadas “técnicas cualitativas” que exigen un trabajo más específico e individualizado. Una sencilla encuesta interna sobre satisfacción laboral no es suficiente. No se trata de acumular pruebas documentales si no de implicarse realmente en mejorar el estado emocional de la plantilla para evitar bajas laborales y mejorar la productividad”.

Preocupación por parte de las empresas

Algunas de las cuestiones planteadas por los asistentes durante el webinar revelan las principales preocupaciones de las empresas en la evaluación de los riesgos psicosociales. Varios profesionales plantearon las dificultades de conseguir que toda la plantilla se implique tanto en las evaluaciones, como en la ejecución de las consiguientes medidas y soluciones propuestas, y se quejaban de la baja participación. “Para que una evaluación sea efectiva y pueda realizarse con éxito, es necesaria la participación de todos. Además, es importante que cada trabajador traslade y adapte cada pregunta a su propia experiencia para poder abordar los riesgos psicosociales de manera específica”, explicó Fernández.

El problema de las bajas laborales por estrés o depresión fue otro de los temas recurrentes en las preguntas de los participantes. Los expertos de ASPY recordaron que la evaluación de riesgos psicosociales no debe realizarse como respuesta a una baja laboral, sino que debe entenderse como un recurso previo para intentar prevenir y evitar dicha baja.

Cuestiones relacionadas con posibles inspecciones, con los métodos para garantizar la confidencialidad de los trabajadores durante la evaluación, y las instrucciones del criterio técnico sobre temas como el teletrabajo y la desconexión digital también despertaron el interés de los participantes, que participaron activamente en la ronda de preguntas final.

El webinar completo está accesible de forma pública en el canal de Youtube de ASPY: https://youtu.be/BVBrOwLvUpw

Grupo ASPY

Grupo ASPY es uno de los principales operadores nacionales en Prevención de Riesgos, salud laboral y cumplimiento normativo. Desde su constitución en 2006 ha asesorado a más de 43.000 empresas y autónomos y ha realizado exámenes de salud a más de un millón de empleados. La compañía también ofrece formación en materia de Riesgos Laborales y servicios de asistencia médica general.

Su equipo de 1200 profesionales, y sus 220 puntos de servicio en todas las provincias españolas garantizan a sus clientes una atención especializada y un completo asesoramiento técnico y sanitario.