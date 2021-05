Los perfiles mejor pagados en España en 2021 de Finanzas & Legal y Banca & Seguros Comunicae

jueves, 6 de mayo de 2021, 17:45 h (CET) Spring Professional, la consultora de selección de mandos intermedios, medios y directivos del Grupo Adecco, presenta la IV Guía Spring Professional del Mercado laboral 2021, que analiza las diez posiciones más demandadas de cada sector en España desde un punto de vista salarial, funcional y de distribución geográfica El 2020 ha estado marcado por la COVID-19 y por sus repercusiones tanto a nivel social como laboral. Los sectores de Finanzas y Legal así como Banca y Seguros también han sufrido los efectos de esta crisis sanitaria y económica sin precedentes. Según las previsiones el PIB en España crecerá un 6,5% en 2021 y un 5,2% en 2022, sin embargo y en términos reales, seguirá estando a niveles muy inferiores a los previos a la pandemia.

En este contexto Spring Professional, la consultora de selección de mandos intermedios, medios y directivos del Grupo Adecco, presenta la IV Guía Spring Professional del mercado laboral 2021, que analiza las diez posiciones más demandadas de los sectores más importantes en España desde un punto de vista salarial, funcional y de distribución geográfica. En esta primera entrega se analizan dos sectores clave: Finanzas y Legal y Banca y Seguros.

Los perfiles y salarios

La crisis económica y sanitaria ha provocado que perfiles del área de control como el Auditor o el Controller de Gestión obtengan mayor importancia dentro de los departamentos financieros. Los profesionales con un cierto grado de experiencia y ligados al negocio siempre han estado incluidos en posiciones directivas y de mandos medios, pero cada vez es más común que las empresas busquen en perfiles especializados, como el Controller o el Contable, esa visión sistemática y orientada a resultados que ofrecen cierto grado de alineación estratégica con el negocio.

En el sector Legal, el Abogado Laboralista, el Procesalista y el Concursalista se han visto beneficiados, en cierto modo, por la crisis sanitaria y económica. La carga de trabajo, sobre todo para el Laboralista, aumentó en torno al 20% el pasado 2020. Este puesto ha tenido que digerir a marchas forzadas los cambios de normativa producidos por las circunstancias sociales de la pandemia, asumiendo la asesoría de sus clientes y el alto nivel de las consultas planteadas por los mismos debido las circunstancias cambiantes día a día.

La demanda de perfiles dentro del sector Banca y Seguros no ha cambiado demasiado en comparación con años anteriores. Sin embargo, la transformación digital ha provocado la necesidad de nuevos perfiles profesionales adaptados a los hábitos de consumo actuales. Se pone de manifiesto la importancia de mejorar las capacidades digitales y de crear estructuras y procesos inteligentes y flexibles que permitan que las organizaciones del sector sean más agiles en la toma de decisiones, más sostenibles y adaptables a las circunstancias, gracias a las capacidades de automatización y digitalización de procesos operativos.

Asimismo, la aparición de nuevas normativas y procesos regulativos en los últimos años ha favorecido que perfiles especializados en normativa y regulación ganen más peso que nunca. La alta demanda de posiciones tanto digitales como regulatorias, así como su especialización, ha provocado un aumento de su cotización en el sector.

Las retribuciones salariales varían dependiendo de los años experiencia y de la localización geográfica del puesto, pero también si el profesional está en una empresa nacional o pyme, o internacional / multinacional.

Finanzas&Legal

El Director Financiero es el perfil mejor pagado en España en 2021 en el sector financiero, seguido del Finance Business Partner, ambos profesionales pueden llegar a percibir cerca de los 61.000 euros anuales de media si trabajan en una multinacional.

Con remuneraciones en torno a los 52.000 y 58.000 euros anuales de media se encuentran posiciones como Responsable de Relación con Inversores, Responsable de Auditoría Interna y Director de Tesorería.

En el siguiente escalón, con un salario medio entre los 39.000 y 43.000 euros al año hay puestos como Controller Financiero, Responsable de Administración y Contabilidad y Controller de Gestión ―el perfil más demandado del sector―.

Por último, en el sector Finanzas, las posiciones de Auditor Externo y Contable puede llegar a percibir un sueldo medio anual de 38.000 euros y 30.000 euros, respectivamente.

En el sector Legal, el Socio con Cartera de Clientes es el perfil mejor pagado en España en 2021, pudiendo cobrar 200.000 euros brutos al año de media. A él le siguen el Abogado Corporate M&A y el experto en Financiero y Capital Market que pueden alcanzar una retribución media de 56.000 euros al año. El Abogado Fiscalista y el experto en Real Estate perciben hasta 52.000 y 50.000 euros respectivamente de sueldo medio anual.

Con remuneraciones en torno a los 48.000 euros anuales de media están Abogados Penalistas, De Litigación y Arbitraje, expertos en Nuevas Tecnologías, expertos en Derecho Público y Sectores Regulados, expertos en Compliance y Protección de Datos.

El Abogado Laborista es el perfil más demandado, con un sueldo de 47.000 euros al año de media. Por último, el Abogado Concursalista llega a percibir de media 46.000 euros anuales.

Banca y Seguros

El Analista Senior de M&A (fusiones y adquisiciones) es el perfil mejor pagado en España en 2021 dentro del sector bancario, y puede alcanzar los 100.000 euros anuales si supera los diez años de experiencia en una multinacional en Madrid o Barcelona, seguido del Compliance (Cumplimiento normativo y regulatorio), que puede llegar a percibir 80.000 euros anuales con una década de experiencia, al igual que el Analista de Riesgos ―que además es la posición más demandada del sector―.

Con remuneraciones que pueden alcanzar los 75.000 y 70.000 euros anuales se encuentran puestos como los de Responsable Comercial de Medios de Pago y Analista/Técnico de Prevención del Blanqueo de Capitales respectivamente.

En el sector asegurador, el Actuario es el perfil mejor pagado en España en 2021 y el Gestor Comercial / KAM el más demandado. Ambos profesionales pueden llegar a percibir 80.000 euros brutos al año si superan los diez años de experiencia en una multinacional. Muy de cerca le siguen los Suscriptores que pueden alcanzar los 70.000 euros anuales con una década de experiencia.

En el siguiente escalón, con remuneraciones que pueden superar los 65.000 euros anuales se encuentra el perfil de Responsable de Operaciones y Control de Gestión, y el Responsable de Siniestros.

Predicciones para 2021

Analizando la evolución del sector Finanzas su crecimiento estará ligado a los fondos europeos para la ayuda post pandemia que repercutirán, sobre todo, en sectores como el energético. Estas ayudas también se destinarán a empresas Fintech, Insurtech o Proptech.

La situación actual ha provocado una congelación salarial generalizada en los perfiles del área financiera, situándolos a los niveles del 2019. Se prevén varios años de recuperación hasta el 2023, año en el que se espera que las previsiones vuelven a ofrecer cifras positivas al sector.

En el sector Legal, como consecuencia de la pandemia, en torno al 25% de los grandes despachos ha aumentado sus plantillas en el área laboral en un 10% aproximadamente, otro 25% de los despachos ha llegado a aumentarlo en cifras cercanas al 20%, y el resto ha preferido mantenerse conservadores con contrataciones puntuales, compensando el sobreesfuerzo de sus equipos en forma de bonus, aumentos salariales o salario en especie (vacaciones o beneficios sociales).

Además, el 2020 ha supuesto un cambio disruptivo en el sector Legal en cuanto a la forma de prestar servicios. Un sector que ha estado siempre en el ojo del huracán por su alta carga de trabajo ha visto como el teletrabajo se convertía en la forma habitual de atender a sus clientes. Los profesionales legales se han adaptado a la nueva situación y el teletrabajo ha llegado para quedarse. El sistema híbrido con uno o dos días de teletrabajo por semana se convertirá en un beneficio para los abogados y es un punto a favor a la hora de captar y conservar talento en los despachos que lo apliquen.

La COVID-19 ha acelerado la transformación digital en el sector bancario. Este proceso no solo impacta en el consumo y la relación con los clientes, también lo hace en el número de empleados y oficinas físicas y en los modelos de comercialización y de negocio. Durante los últimos meses de 2020 se cerraron más de 800 sucursales de distintas entidades, algo más del 3,4% de la red de la gran banca en España.

Ante este cambio, el sector ha optado por invertir para acelerar su transformación digital, comprender más profundamente al nuevo cliente y aumentar su transparencia y resistencia. Muchas otras entidades han optado por fusionarse para lograr adaptarse a las nuevas tendencias y centrarse en combatir la baja rentabilidad de la industria.

Desde el inicio de la pandemia y debido a la situación económica ha aumentado el índice de morosidad. Los bancos han respondido con empatía, proporcionando asistencia y crédito, permitiendo flexibilidad en el pago de los préstamos. Durante los próximos meses, aumentarán las ejecuciones hipotecarias y se reducirán los préstamos a pequeñas empresas y las hipotecas de alto valor.

El gran reto para la Banca seguirá siendo la rentabilidad del negocio, y las entidades tradicionales seguirán adaptándose para competir con nuevos operadores como las fintech o las bigtechs. La gran oportunidad del sector estará en las fusiones, en la digitalización y en la sostenibilidad, que ayudarán a favorecer la recuperación y a promover el crecimiento económico a nivel nacional.

En el sector Seguros, como consecuencia de la pandemia, ha disminuido el número de pólizas contratadas, ha aumentado el de pólizas anuladas por cierre de negocios o disminución de su actividad y se ha demostrado la debilidad de las evaluaciones de riesgo puntuales y los modelos de suscripción estáticos. Además, el número de ciberdelitos continúa en aumento y las pólizas de ciber-riesgos y su siniestralidad se encuentran en el punto de mira.

Las primas de cara a las renovaciones también se han incrementado debido a la reducción de capacidad, al aumento de frecuencia de determinados siniestros, a la aparición de riesgos emergentes y a la subida de precios en las renovaciones del Reaseguro.

Durante 2021 la escalada de precios en el mercado global de seguros continuará y cabe esperar que Daños Materiales, Responsabilidad Civil, D&O y Ciber-riesgos se conviertan en las líneas de negocio más afectadas.

La carga de siniestros relacionados con la pandemia se reducirá progresivamente como consecuencia de la exclusión de las coberturas pandémicas en los acuerdos de renovación. Además, muchas de las materias que se emplazaban dentro de la RSE se desplazarán a una regulación en normas internacionales o nacionales de naturaleza vinculante. Se continuará invirtiendo en implantación tecnológica para facilitar la gestión de procesos en áreas de compliance, gobernanza de datos, riesgos, fraude y personalización.

