Arranca la ‘call’ de startups para la VI edición de Decelera Menorca Comunicae

jueves, 6 de mayo de 2021, 17:32 h (CET) Las startups que se seleccionen al final del programa podrán recibir una nota convertible de 150.000 euros para apoyar su visión y propósito. Estas compañías pueden ser apoyadas en rondas posteriores con hasta 2 millones de euros. La próxima edición ‘equity free’ se celebrará en Menorca entre el 17 y el 25 de septiembre, para "respirar, enfocar y crecer" Decelera, la primera desaceleradora de startups del mundo, abre la convocatoria para seleccionar 20 proyectos de impacto europeos que participarán en la VI edición Decelera Menorca. Los emprendedores pueden aplicar a través de la página web desde hoy hasta el 15 de mayo enviando una reseña de su proyecto. Aquellas solicitudes seleccionadas pasarán a una segunda fase –del 15 de mayo al 30 de junio– en la que se solicitará información más detallada de sus startups. Al final del programa, las mejores startups serán elegibles para optar a una nota convertible de 150.000 euros y una potencial inversión de seguimiento de hasta 2millones de euros.

A continuación, el comité de selección Internacional de Decelera –formado por miembros del equipo, socios fundadores y consejeros– evaluará los proyectos para escoger las ‘startup heroes’ de 2021.

Desde la primera edición, las startups participantes (125 hasta la fecha) han alcanzado un total de inversión de más de 200 millones de euros, siendo un 50% de los ‘alumni’ las que han conseguido financiación. A modo de ejemplo, destacan exitosas compañías como Mercaux (2019), Electronic ID (2017) o Senseye (2019).

El programa ‘equity free’ de Decelera Menorca comenzará en la isla –declarada Reserva de la Biosfera por la UNESCO– el 17 de septiembre y finalizará el 25 del mismo mes. Durante esos 10 días, los ‘startup héroes 2021’ convivirán con Experience Makers internacionales como Tim Varner, (cofundador de Roost), Jason Eckenroth (fundador de ShipCompliant.com), LJ Erwing (ex Andreessen Horowitz) Silvia Bochiotti (Asesora del Canciller de Mecenazgo y Filantropía del Instituto de Francia) o Karim Moussa (co-CEO Hermes Investment Bank), entre otros, así como inversores y miembros de la creciente Comunidad Decelera.

“Estamos muy ilusionados de poder celebrar de nuevo la edición de Decelera. Durante estos 10 días de desaceleración trabajaremos en torno a nuestra filosofía ‘breath, focus and growth’ con el objetivo de preparar a las startups mientras ayudamos a los emprendedores a desconectar potenciando su creatividad en este escenario de descanso. La intención es que frenen, focalicen sus objetivos y actúen en consecuencia para elevar sus proyectos, establezcan nuevos contactos y, quizá, la financiación que necesitan para llevar a cabo sus sueños empresariales. Con todo, y debido a las condiciones excepcionales de este año marcadas por la crisis sanitaria de la Covid-19, extremaremos las precauciones y nos aseguraremos de crear un entorno seguro para cada uno de los asistentes”, apunta Marcos Martín, Fundador y CEO de la compañía.

Asesoramiento completo y personal durante todo el programa

Además de tejer una red de contactos internacionales sólida, los emprendedores mantendrán encuentros individuales con emprendedores de éxito donde podrán definir una estrategia inteligente para los próximos años. Revisarán en profundidad sus modelos de negocio y los equipos dando un enfoque humano que convierte la experiencia en un antes y un después de la vida de la compañía. Con la introducción de una Due Dilligence de equipos, habrá expertos de Decelera que evalúen la potencialidad de los equipos de las startups, ofreciendo herramientas para optimizar sus competencias y capacidades. Éstos son dos elementos diferenciales de la desaceleradora que contribuyen a reducir el riesgo en el éxito de las startups.

Las startups participantes deberán tener un alto componente tecnológico, ser europeas, en estado de maduración “seed” y contar con un propósito claro alineado con al menos uno de los 17 objetivos de sostenibilidad de la ONU.

Durante el programa, Decelera trabajará asimismo mano a mano con las startups en la definición de sus objetivos y perfeccionamiento de sus competencias antes de presentarlas a los inversores. El programa finalizará con un ‘Demo Day’ en el que los fundadores presentarán sus startups a una audiencia de inversores, seleccionada por Decelera. Sin embargo, la misión de Decelera no termina aquí. Una vez finalizado el ‘Demo Day’, se seguirá apoyando y monitorizando de cerca a las startups seleccionadas, teniendo estas la posibilidad de optar a una inversión de seguimiento de hasta 2 millones de euros de capital por startup.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.