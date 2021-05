La colección de objetos personales de Vivien Leigh en subasta Comunicae

jueves, 6 de mayo de 2021, 17:39 h (CET) Una cuidada selección de pertenencias personales y attrezzi que acompañaron a Vivien Leigh a lo largo de su vida se reúne en la licitación que el próximo día 26 de mayo tendrá lugar en la casa de subastas Setdart, a través de su portal web www.setdart.com La colección conformada por una cincuentena de objetos, ofrece la oportunidad de acercar al público la dimensión más íntima de esta excepcional actriz y mujer. Es innegable que la fama de Vivien Leigh, intérprete de la indomable Scarlett O'Hara en Lo que el viento se llevó, llegó a todos los rincones del planeta. No es sorprendente que la entonces joven de quince años Elvira Clara Bonet, quedase inmediatamente prendada de la actriz tras ver el estreno de la película en su natal Barcelona. Insólito es, que guiada por una gran perseverancia y devoción, consiguiese cartearse con la estrella por más de una década, culminando con dos encuentros personales en su residencia londinense.

Tras la muerte de Vivien Leigh, su última pareja sentimental John Merivale invita a Clara Elvira Bonet a asistir al funeral, junto a amigos íntimos como Michael Redgrave y Alec Guinness. A raíz de la relación que Elvira Clara Bonet entabla con los familiares de Vivien Leigh después de su muerte, y en atención al cariño y devoción que siente por ella, es obsequiada con un sinnúmero de objetos personales de gran carga sentimental.

Setdart tiene el honor de subastar esta singular colección en la que se encuentran recuerdos íntimos como la pitillera de oro y plata que siempre llevaba encima, una sanguina italiana sobre papel del siglo XVIII, así como emblemáticos objetos de attrezzo: un parasol perteneciente a la filmación de Lo que el viento se llevó, o unas lentes utilizadas por Vivien Leigh en su última película El barco de los locos, del año 1965. La correspondencia dirigida no solo a Vivien Leigh sino también a su compañera de reparto Olivia de Havilland, arroja luz sobre las agitadas vidas de las actrices, así como sobre la cercanía que compartían con sus admiradores en esa época.

Entre las joyas de la colección destaca la agenda que Vivien Leigh utilizó el año de su muerte en 1967, con anotaciones en tinta azul de su propia mano como "cumpleaños de mamá" o "cena con Bill', así como entradas que permiten reconstruir los detalles de la vida cotidiana de la actriz en su último año. La casa inglesa Sotheby's subasta en 2017 un lote similar: la agenda utilizada por Leigh entre 1937 y 1939, rematada por £15000.

Otro indudable "highlight" de la subasta, testimonio del tórrido romance con la gran estrella británica del momento Laurence Olivier, es una pequeña serie de fotografías inéditas en las cuales se puede observarlos nadando desnudos.

El rotundo éxito de Lo que el viento se llevó, una de las películas más taquilleras de la historia, catapulta a Vivien Leigh a la fama y la consagra como uno de los iconos más importantes de la historia del cine y de los escenarios del West End. La carismática personalidad de Vivien Leigh, su dramática historia personal y el fascinante momento histórico en el que se desenvuelve, continúan intrigando a las generaciones de admiradores y coleccionistas hasta el día de hoy.

Acceso a la subasta.

Vídeos

Vivien Leigh y su amiga española Elvira Clara Bonet en Setdart



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.