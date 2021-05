Nace Igualándote, consultora legal de igualdad en el trabajo Comunicae

jueves, 6 de mayo de 2021, 17:13 h (CET) En la sociedad actual no hay sitio para la desigualdad ni la discriminación por razón de género. O, más bien, no debería. Contra toda razón, se sigue encontrando en el día a día prácticas concretas que desafían esta lógica y demuestran que todavía hay mucho camino por andar para alcanzar una equidad plena Las cuestiones culturales se conjugan con otras de tipo socioeconómico para explicar esta realidad que, si bien va mucho más allá del ámbito laboral, tiene en este terreno uno de los principales campos de batalla. A día de hoy ya no hay excusas para que esto deje de ser así.

La legislación española ha dado un enorme paso adelante para promover la igualdad de trato y oportunidades en las organizaciones tanto públicas como privadas. Pero, si bien la Ley de Igualdad data de 2007, ha sido en los últimos años cuando se ha empezado a ver medidas concretas en las empresas. El caso más evidente es el del plan de igualdad, un elemento obligatorio implantado por el Real Decreto 6/2019 de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad.

Estos planes se vienen implantando de forma progresiva desde 2020 y su implementación trae consigo un nuevo desafío para las empresas, en especial para las más pequeñas. En este contexto, iniciativas como la de la consultora legal granadina Igualándote facilitan las cosas a las empresas para la creación y puesta en práctica de dichos planes de igualdad, trabajando online para organizaciones de toda España.

Un paso más allá de los planes de igualdad

Las mujeres siguen en una clara situación de desventaja comparativa respecto a los hombres en el mercado laboral. Los retos siguen ahí: mayores tasas de trabajo temporal y a tiempo parcial, empleos de menor calidad, retribuciones económicas menores (la famosa brecha salarial) y un techo de cristal que hace más difícil el acceso de las mujeres a los puestos de dirección en las empresas. Por no hablar del fenómeno del acoso sexual o por razón de sexo.

Planes de igualdad, auditoría retributiva y asesoramiento, la oferta transversal de servicios de Igualándote.

Los planes de igualdad son el marco legal y operativo que permite valorar la situación en la empresa y establecer las pautas para corregir y prevenir deficiencias y desigualdades de trato y oportunidades. Es en este punto donde un asesoramiento legal especializado y de calidad puede resultar providencial.

Pero los planes de igualdad son solo la punta del iceberg de la política de laboral de igualdad. Una compliance adecuada permite obtener el Distintivo de Igualdad en la Empresa, un reconocimiento de excelencia en igualdad que puede marcar la diferencia en la imagen de marca de cualquier compañía y, de manera más concreta, en los procedimientos de licitación pública.

La variedad casuística de cada empresa exige además una atención personalizada. En el caso de Igualándote, el punto de partida es un bagaje jurídico amplio y consolidado de un equipo especializado, fruto de la experiencia de sus dos fundadores (Carmen Manzano y Juan Pablo Monge) en derecho civil, laboral y familiar.

Aunque la sede de este despacho está en Granada, ofrecen sus servicios de gestión y asesoramiento en toda la geografía española, tanto para la elaboración y actualización de planes de igualdad como en otras iniciativas relacionadas: auditorías retributivas, registro salarial, formación específica en la materia, comunicación corporativa, etc.

