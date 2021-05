MiniCaravanas.com: Mini caravana lowcost ¿son una buena opción? Emprendedores de Hoy

jueves, 6 de mayo de 2021, 11:00 h (CET)

No se necesita más que un automóvil y una mini caravana para desconectar de la rutina y encontrar un espacio propio íntimo. MiniCaravanas.com ofrece múltiples posibilidades para viajar con total comodidad, con opciones diversas que pueden ir desde una tienda de techo hasta un remolque completo o una mini caravana familiar, dependiendo de las preferencias, el gusto y la disposición de cada usuario. Con más de 40 años de trayectoria en la industria de la construcción, diseño y creación de caravanas Caretta, se ha logrado crear mini caravanas lowcost que garantizan la tranquilidad, el disfrute y la comodidad con la mejor de las garantías, ya que están diseñadas para durar.

Las numerosas ventajas de las mini caravanas Caretta La gama Caretta, con sus numerosos modelos, se adapta al estilo aventurero, conservando la elegancia, confort y practicidad a la hora de viajar o acampar. Esta mini caravana asequible pone a disposición del cliente todas las prestaciones necesarias a la hora de hacer un viaje. Incluyen cocina, nevera, baño y ducha en algunos modelos, mesa auxiliar de cocina, armarios interiores, cargadores USB, enchufes 220 V e incluso un sistema de agua con capacidad de hasta sesenta litros de agua. Además, se puede equipar con diferentes accesorios opcionales, desde duchas exteriores hasta aires acondicionados y ventanas panorámicas. Están fabricadas siguiendo las técnicas de fabricación automotriz, alineadas con calidad certificada de las normas ISO 9001, establecidas y certificadas por la Organización Internacional de Normalización. El clima tampoco es un problema, puesto que las caravanas están diseñadas con madera naval y protegidas por un aislante interior de alta calidad. Por último, que es lo más importante, las minicaravanas Caretta están recubiertas de fibra de vidrio, un material cero transmisor a nivel térmico, eléctrico y acústico. Estos materiales contribuyen a regular la temperatura de los remolques para evitar un extremo calor en verano y el frío en invierno. Caretta garantiza la no utilización de aluminio como recubrimiento en ninguna de sus caravanas debido a sus pobres propiedades aislantes.

¿Por qué hay que escoger Caretta? A la hora de elegir la caravana, se debe procurar que la elección sea la mejor. Es por ello que es válido inclinarse hacia los fabricantes reconocidos a nivel mundial. En este sentido, la firma Caretta cuenta con el Premio Internacional a la Innovación, que reconoce el buen trabajo en la fabricación de sus productos. Sus caravanas tienen presencia en todo el mundo y sus estándares de seguridad, durabilidad y calidad son reconocidos internacionalmente. Además, cuentan con una garantía de dos años por parte del fabricante y una atención posventa en talleres especializados por toda España.

Minicaravanas.com ofrece un sistema de financiación para adquirir los remolques bajo un sistema de cuotas mensuales, que facilita el pago de los transportes. Únicamente se debe llenar el formulario y seguir las instrucciones. Es posible disfrutar de las comodidades que ofrece su pequeña casa sobre ruedas en cualquier lugar, emprendiendo la aventura de viajar con su remolque a cuestas. Un espacio pequeño pero con mil posibilidades.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.