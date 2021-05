CYO de Dornbracht: una nueva forma de elegancia

Dornbracht, proveedor líder de grifería y accesorios de alta calidad para baños, spas y cocinas, presenta CYO, su nueva serie de grifería de baño. Inspirada en un boceto previo sacado del archivo de diseños de la empresa de 1969, la nueva grifería representa el espíritu de aquella época con un lenguaje de diseño que resulta familiar y al mismo tiempo innovador y orientado al futuro El elemento central en el diseño de la nueva grifería de Dornbracht es el reinterpretado caño arquetípico en C que define la extravagante silueta y la calidad escultórica de CYO. La forma básica de círculo se mantiene en toda la serie: desde elementos como las manetas hasta el chorro de agua, que sigue la forma del caño.

Una característica especial de los acabados seleccionados especialmente para CYO son los acabados bi-estructurales que combinan superficies brillantes y mates. Acentúan las líneas y como contraste sutil confieren al diseño una sofisticación adicional. Además, ofrece la posibilidad de individualizarlo con seis exclusivos acabados especiales.

El diseño de los elementos centrales define toda la gama de productos, lavabo, bañera y ducha, que se complementa con los accesorios a juego, lo que resulta en una imagen general armoniosa en todo el baño.

Unas proporciones equilibradas y una precisión sin concesiones conforman el carácter progresivo e inconfundible que confiere a CYO una fuerte personalidad. El diseño cumple así con los principios de diseño definidos por Dornbracht, que son la base de cada uno de sus diseños y que determinan la calidad duradera de sus productos.

Uno de los aspectos más destacados de esta serie es la maneta exclusiva. Por un lado, pone de relieve nuevos aspectos funcionales, ya que se maneja mediante un anillo exterior giratorio. Los usuarios cada vez que giran la empuñadura consiguen una respuesta consciente y táctil. Por otro lado, ofrece una amplia e inspiradora selección de manetas en diversos acabados, diseños y materiales, que incluyen, por ejemplo, estructuras o piedra natural, brindando libertad de diseño a los consumidores.

"No hay futuro sin origen", así resume Stefan Gesing, director general de Dornbracht AG & Co. KG: "CYO representa tanto una mirada hacia el pasado como hacia el futuro, y así cumple con nuestro lema ‘Leading Designs for Architecture'".