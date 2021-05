Transformación digital en la industria del entretenimiento Comunicae

jueves, 6 de mayo de 2021, 14:11 h (CET) Transformación digital del sector Gaming & Contenido Digital 2021 La transformación digital es un factor de competitividad clave para las empresas. Condicionados por las circunstancias derivadas de la pandemia, el mundo del entretenimiento online está creciendo cada vez más y en este sentido, los servicios y soluciones basadas en tecnologías del mundo del entretenimiento han sido pioneras en proveer herramientas facilitadoras de este proceso.

Las marcas deben estar atentas a la innovación tecnológica para tener una mejora continua en sus servicios y capacidad operativa. Experiencias inmersivas, mejora y personalización de experiencia de usuario, comprender mejor a cada audiencia, recomendaciones de contenido, prever tendencias y optimizar la oferta, etc., son algunos de los beneficios que ofrece las tendencias tecnológicas para liderar esta transformación y promover servicios orientados a la satisfacción de los clientes y la mejora de los resultados empresariales.

El próximo miércoles 12 de mayo, líderes empresariales y proveedores de servicios, darán a conocer las últimas tendencias, los servicios y soluciones tecnológicas permitiendo que todo tipo de empresas en el ecosistema del ocio y del entretenimiento pueda transformar sus procesos con mayor agilidad, facilidad y seguridad. Presentarán en la conferencia online TRANSFORMACIÓN DIGITAL DEL SECTOR GAMING & CONTENIDO DIGITAL casos de usos y soluciones dirigidas a optimizar los procesos y acelerar la digitalización del sector. Una cita imprescindible para conocer las últimas novedades y tendencias de la industria.

Se tratarán temas sobre cómo prevenir el fraude mientras se optimiza la experiencia del usuario, productos y servicios digitales en torno al “cloud computing”, cómo la tecnología de videojuegos ayuda a innovar, tecnologías inmersivas, eGames y eSports, la personalización o el uso inteligente de los datos, los retos y desafíos del futuro en el sector, entre otros.

Es una iniciativa de Urban Event Marketing y ha sido posible gracias al apoyo como sponsors de ARSYS, DON DOMINIO, INTERXION, ARIADNEXT Y de NATIONAL GAMING LEAGUE; con la colaboración de IEBS, la Escuela de Negocios de la Innovación y los Emprendedores, Quum Comunicación y La latina Valley; a INMERSIVA, Asociación de Realidad Extendida de España; a PLAYER, la Federación Española de Jugadores de Videojuegos y Esports; y como media partners a Digital Innovation News, Revista Transformación Digital, Control Publicidad e Interactiva y BeInCrypto.

Dará comienzo a las 16:00h con la introducción de la jornada a cargo de Patricia Ramos Carrero, Socia Directora de Urban Event Marketing y la participación, entre otros, de Xavier Idevik, Director de Marketing en DonDominio; Cat Le Dentec, Sales Executive Iberia en Ariadnext y Raquel Figueruelo, Marketing Manager & BDM en Interxion.

Además, contarán con un panel de expertos sobre “La transformación Digital del Entretenimiento” donde líderes de la industria exponen y debaten sobre las tendencias, los retos y desafíos del futuro en el sector, moderado por Javier Sáez Hurtado, Head of Inbound & Growth en IEBS.

Se podrá conseguir entrada gratuita AQUÍ.

Más información en: https://urbaneventmarketing.com/transformacion-digital-del-sector-gaming-contenido-digital-2021/

Sobre Urban Event Marketing

Agencia de organización de eventos corporativos, congresos y ferias profesionales en Madrid especializada en el sector IT.

Sobre el evento, forma parte de la mayor serie de congresos verticales y temáticos anuales sobre la transformación digital y la aplicación de las últimas innovaciones digitales. Las conferencias se componen de diferentes formatos: Keynote Speakers,

Panel de Expertos, Casos de éxito y Tendencias.

Contacto: info@urbaneventmarketing.com

