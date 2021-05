AORA Health demuestra la eficacia del cuidado de la piel desde el interior del organismo Comunicae

jueves, 6 de mayo de 2021, 13:15 h (CET) El laboratorio español promueve una adecuada preparación de la piel, de cara a la llegada del verano, época en la que se requiere especial cuidado frente a los agentes externos, combatiendo los radicales libres La cercanía de la etapa estival es un momento especialmente apropiado para preparar la piel y prevenir los efectos del envejecimiento y la deshidratación. El cuidado de la piel no depende únicamente de la eficacia de los tratamientos externos; la alimentación y el estrés pueden actuar negativamente en su estado y aspecto, por lo que la prevención debe realizarse desde el interior, apoyada por una apropiada limpieza, hidratación y protección de la piel.

AORA Health, laboratorio español especializado en la creación de nutracéuticos de alto valor, apuesta por el cuidado de la piel desde el interior, apoyando el concepto de la twincosmética y creando una fórmula exclusiva, cuyo objetivo es combatir los radicales libres y reforzar la estructura de la piel, protegiendo frente a los factores que contribuyen al envejecimiento celular y a los cambios provocados por factores ambientales, exposición al sol, nutrición, constitución genética, etc.

El resultado es AORA Antiaging, un regenerador celular antiedad, en formato bebible, que ofrece resultados visibles a las cuatro semanas y cuyos resultados han sido avalados por estudios clínicos.

La composición de AORA Antiaging aprovecha las sinergias de los mecanismos de acción de sus principios activos. Esta fórmula está compuesta por colágeno de alta absorción (Colágeno Verisol ®), ácido hialurónico de alta biodisponibilidad (de bajo peso molecular. XLW®), coenzima Q10, naranja sanguina, vitamina C, vitamina E y Zinc, consiguiendo cinco efectos: antioxidante y regenerador celular antiedad; reductor de las arrugas (hasta un 32%), productor de hidratación y elasticidad (hasta un 65%), productor de tonicidad y firmeza y preparación y protección de la piel frente a la radiación solar.

AORA Health utiliza la tecnología para extraer moléculas bioactivas de sustancias naturales y, combinándolas de forma adecuada y en la cantidad exacta, dichos componentes producen un efecto sinérgico que consigue una piel saludable y más joven. El colágeno hidrolizado de alta absorción produce la estimulación de fibroblastos, produciendo un efecto regenerador. Por otro lado, la naranja sanguina es un activador de la micro-circulación en la piel y produce un efecto protector y reparador de la piel frente al daño solar, al igual que la coenzima Q10 que, además, disminuye la destrucción de colágeno. Por último, el ácido hialurónico es un potente activador hidratante, antioxidante y reparador celular.

Los estudios clínicos realizados han demostrado que la ingesta de 2,5 gr. del colágeno utilizado en la fórmula de AORA Antiaging mejora la elasticidad de la piel y disminuye las arrugas, principalmente en mujeres de edades comprendidas entre 35 y 55 años. Además, ha demostrado un resultado beneficioso en la prevención del daño producido en la piel por excesiva exposición UV (eritema cutáneo y fotoenvejecimiento). Por otro lado, la combinación de la acción antioxidante de la coenzima Q10, extracto de naranja sanguina, vitaminas C y E y Zinc, proporciona una gran potencia antioxidante frente a los radicales libres, contribuyendo al efecto antiedad.

Según Gonzalo Peñaranda, CEO de AORA Health: "Nuestro aspecto exterior contribuye de forma notable a nuestro bienestar. Con nuestros nutracéuticos de alto valor, testados científicamente, ayudamos a las personas a sentirse mejor y a invertir en una mayor calidad de vida, en el presente y para el futuro".

