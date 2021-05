Invertir en inmuebles y locales en rentabilidad, según "Locales y Bajos en Rentabilidad" Comunicae

jueves, 6 de mayo de 2021, 11:03 h (CET) La compra de inmuebles y locales en rentabilidad es siempre una buena inversión. Ahora mismo es un buen momento para invertir en inmuebles en rentabilidad. Aprovechando el momento que se está pasando hay negocios que se han visto beneficiados y otros que se han visto perjudicados, el secreto es saber en qué inmuebles invertir para sacar la mejor rentabilidad y mantener una seguridad en el inmueble en el que se invierte La compra de inmuebles y locales en rentabilidad es siempre una buena inversión.

“Sin duda es un buen momento para los inversores, analizar las ventajas que ofrece el mercado y las posibles oportunidades, la previsión es que en plazo corto la normalidad vuelva a nuestras vidas y recuperemos nuestra manera de vivir, lo cual hará que todo vuelva a ser como lo conocíamos antes del comienzo de la pandemia tanto en el ámbito inmobiliario como global”, explican a este medio Javier y Guillermo Cerezo, CEOS de Locales y Bajos en Rentabilidad, empresa dedicada casi en exclusividad a todo tipo de inmuebles en rentabilidad desde hace casi dos décadas.

La declaración del estado de alarma paralizó el país tal y como se conocía y con ello casi todas las actividades incluida también la actividad inmobiliaria, se anularon visitas y se aplazaron contratos y los inquilinos cuyos negocios fueron afectados por la pandemia intentaron incluir nuevas cláusulas o renegociar sus contratos en muchos casos pero hubo también otros negocios a los que la pandemia benefició y ayudó a su consolidación. El tráfico en su página web se ha triplicado durante este periodo, explica Guillermo de Locales y Bajos en Rentabilidad (localesybajosenrentabilidad.com). “Han aumentado las visitas tanto para vender como para comprar. Por parte de los inversores se ha intentado buscar las posibles ofertas que se dieran en el mercado por la situación actual y por parte de los vendedores se ha buscado la seguridad de efectivo en caso de necesidad y poder autofinanciarse sin endeudarse".

El sector comercial arroja oportunidades de inversión muy interesantes, principalmente enfocadas a generar rentas. Suele traer estabilidad y solidez a la cartera de inversión. Inmuebles en rentabilidad grandes o pequeños, bajos comerciales céntricos, locales Prime, edificios, supermercados, hoteles o parques comerciales.

Si se compara con las opciones actuales de inversiones sin duda es una de las más estables, sólidas y rentables, teniendo siempre en cuenta que se busque el tipo de inmueble que mejor se adapta a las posibilidades económicas de inversión. “Los locales, bajos y todo tipo de inmuebles en rentabilidad que están afectados por la situación actual, pueden resultar más atractivos por las condiciones económicas favorables por las que en este momento se pueden adquirir. Hay locales en muy buenas ubicaciones que en este momento están desocupados y también son una oportunidad de negocio a no muy largo tiempo”.

Y es que los bancos dan una rentabilidad ridícula por los ahorros, invertir en bolsa es una montaña rusa de subidas y catastróficas bajadas como se ha visto ahora con el COVID, las criptomonedas son de altísimo riesgo, y el sector inmobiliario es un refugio más estable y seguro con unas rentabilidades interesantes para la coyuntura económica que se atraviesa, principalmente y con diferencia en los locales comerciales, bajos y todo tipo de inmuebles en rentabilidad.

La tasadora UVE Valoraciones apunta a una recuperación de los importes en 2022 en zonas de alta ocupación, el 2021 es el año ideal para inversores.

El vaticinio de la tasadora es que la evolución de los precios dependerá del porcentaje de ocupación de locales en cada zona. Las áreas con ocupaciones altas, probablemente, iniciarán una senda de recuperación a partir de 2022. “Invertir en locales comerciales es una gran oportunidad en tiempos de COVID porque la recuperación los harán rentables, siempre que estén comprados en un precio razonable de mercado y localizados en zonas con demanda”.

"Tanto si te has decidido por vender o comprar en cualquier parte de España Locales y Bajos en Rentabilidad Inversions Inmobiliaries Cerezo i Lloret llevan casi dos décadas especializados en inmuebles en rentabilidad". Empresa cercana y familiar de Trato directo con mucha discreción y buscando siempre la seguridad del inversor. Empresa de dos hermanos de la generación del 60 y 70 dedicados al sector inmobiliario en exclusividad y que conocen perfectamente el por su dilatada experiencia y su dedicación. Trabajan tanto con grandes como con pequeños inmuebles, bajos comerciales céntricos, locales Prime, supermercados, edificios, parques comerciales, hoteles, retail, fast food, naves, derechos de superficie, etc. Con dos funciones muy diferenciadas, Javier se dedica a la captación y Guillermo a la venta junto a un trato cercano, discreto y muy profesional hacen la fórmula perfecta para confiarles la compra o venta de inmuebles en rentabilidad, tanto para los grandes inversores que quieren invertir en patrimonio como para los pequeños inversores que quieren tener una renta que ayude a su pensión y asimismo aconsejar y ayudar a los vendedores que buscan la experiencia y profesionalidad a la vez que confianza y cercanía. “Somos una empresa española ubicada en La Comunidad Valenciana, que trabajamos inmuebles en rentabilidad en toda España, tenemos una amplia cartera de clientes con los que trabajamos habitualmente y con los cuales la relación a través del tiempo se convierte en amistad, esperamos ampliar nuestra cartera de clientes, más que clientes hacemos amigos”.

