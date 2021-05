Revit 2022, de Autodesk, ya está aquí Comunicae

jueves, 6 de mayo de 2021, 08:35 h (CET) El software BIM más utilizado por las empresas del sector AECO mejora sus herramientas para garantizar el mejor proceso en el diseño profesional de proyectos Adelantándose como siempre para dar respuesta a las demandas del sector AECO, Autodesk acaba de dar una buena noticia en este año complicado: ya ha lanzado Revit 2022, el software BIM más utilizado por las empresas de este campo, que llega en una versión renovada y mejorada para garantizar el mejor proceso y los mejores resultados en el diseño profesional de proyectos con Building Information Modeling, la metodología de trabajo colaborativa que ya se ha vuelto clave en la arquitectura, la ingeniería y la construcción.

Tal y como destaca la compañía Autodesk, “en el modelo Revit cada plano de dibujo, vista 2D/3D y tabla de planificación es una presentación de información proveniente del mismo modelo de construcción virtual”. De manera que, mientras trabajas en el modelo de construcción, Revit “recopila información sobre el proyecto en cuestión y la coordina en las demás representaciones”, logrando que los cambios deseados se realicen automáticamente en cualquier sitio: en vistas de modelo, planos de dibujo, tablas de planificación, secciones y planos. Garantizando, así, “la generación de diseños y documentación de edificios basados en modelos consistentes, coordinados y completos”.

Autodesk ha mejorado las eficientes herramientas que ya venía ofreciendo Revit en sus distintas versiones, teniendo en cuenta las opiniones, sugerencias y demandas de los propios usuarios de estos softwares. Así, entre otras mejoras, Revit 2022 incluye de manera nativa la exportación a PDF, de manera que ya no es necesario instalar un trazador para llevar a cabo esta tarea; también permite la vinculación de archivos de Rhinocerous, las etiquetas de directriz múltiple, la rotación de etiquetas, la división en varios segmentos de las tablas de planificación, o la exportación de dichas tablas de planificación a formato CSV.

En concreto, Revit Architecture 2022 llega con dos importantes novedades: permite ocultar las capas de muros que no estén en el núcleo, en la vistas de planta; y editar perfiles de muros inclinados de la misma forma que se hace en un muro vertical. Revit Structure, por su parte, ha mejorado en el desplazamiento, la colocación y el modelado de armaduras. Y para instalaciones (MEP), Revit 2022 conlleva grandes ventajas, como una información mucho más detallada en el informe de cargas; una mejora de los flujos de trabajo de fabricación MEP; y la posibilidad de activar el sombreado automático en una plantilla en tablas de planificación de paneles.

Utilizar Revit en el diseño y la construcción virtual de proyectos es sinónimo de óptimos resultados. Y si no se domina esta herramienta, iniciarse en ella es una opción acertada y accesible, a través de múltiples ofertas de formación entre las que destaca el Curso de Revit gratuito de Espacio BIM. La consultora internacional impulsora del que está considerado por muchos profesionales del sector el mejor máster BIM: el Máster BIM Manager Internacional (+VR). Un programa con 5 estrellas en Google, flexible, bonificable, muy práctico y que garantiza un aprendizaje divertido, a través del juego, dando acceso a quien lo cursa a una triple titulación y a certificación con reconocimiento internacional.

Se pueden conocer más en detalle del programa de máster de Espacio BIM a través del explorador académico OTONAUTA -otonauta.com-.

