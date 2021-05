Vaciados Juanma: Recogida de muebles en Valencia por empresa especializada Emprendedores de Hoy

Cuando los muebles de la oficina o del hogar tienen que ser sustituidos, existe la necesidad de recogerlos para donarlos, trasladarlos o que. simplemente, haya que prescindir de ellos, tales tareas deben quedar en manos de expertos; de esta manera se garantiza limpieza, orden, buen manejo y cuidado de los objetos. La recogida de muebles en Valencia por empresa especializada es posible gracias a la labor que desarrolla la empresa Vaciados Juanma.

Basta con contratar los servicios de estos profesionales de la recogida de muebles para tener garantía de una labor eficiente, respetuosa con todas las normas de bioseguridad y desinfección, y además creativa a la hora de dar reúso a los muebles y enseres que el cliente ya no desea tener en su espacio.

¿Por qué confiar en Vaciados Juanma? Desde el desmontaje de aparatos electrodomésticos hasta el traslado de piezas mobiliarias, y mudanzas de todo tipo, la labor de Vaciados Juanma resulta tan impecable como económica, sin importar el momento en el que se soliciten los trabajos, pues la empresa trabaja de lunes a domingo, también en horarios especiales y vaciados de carácter urgente.

Con más de 20 años de experiencia en recogida de muebles, la empresa da garantía de su labor al ofrecer alternativas rentables, como la compra de los electrodomésticos y todo tipos de objetos que sus clientes no deseen conservar para luego ser ofrecidos en su portal de Internet.

En la página web se encuentran las fotografías de los enseres disponibles para su venta. “Recogemos sillones, colchones, armarios, aparadores, mesas, sillas, sofás, espejos, estanterías, electrodomésticos, ropa, calzado…”, afirma la empresa en su sitio web. Pensando en el bienestar de la población más necesitada, algunos muebles y enseres también son donados a algunas ONG.

Presupuesto personalizado e inmediato por parte de Vaciados Juanma Una vez ejecutada la recogida, sea por desalojo o alguna otra razón, Vaciados Juanma se encarga de la limpieza, desinfección y todos los arreglos de fontanería, pintura y demás labores que solicite el cliente. A cambio de este servicio, el propietario puede pagar con muebles y aparatos en desuso que tengan algún valor, de manera que el servicio le resulte gratuito o con un descuento considerable.

De igual manera, la empresa ofrece el montaje de enseres nuevos o los recogidos en el espacio de destino en caso de que el cliente quiera conservarlos. El trabajo también incluye la recogida de chatarra y su disposición en centros de reciclaje, autorizados para tal fin.

A través de la página web o vía WhatsApp, el cliente puede solicitar el presupuesto detallado de la recogida. Es tan sencillo como enviar fotos del espacio que se tiene que vaciar, indicar dirección y otros detalles sobre el sitio, y en sólo 1 hora se obtiene la respuesta de Vaciados Juanma concretando el día y hora del servicio.

La recogida muebles en Valencia por empresa especializada se ha extendido a localidades como Paterna, Torrente, Alaquas, Catarroja, Sedaví, Alzira, Alboraya y Puzol, entre muchas otras. Allí, miles de usuarios están satisfechos con la profesionalidad de este grupo de especialistas que hace posible transformar un espacio de manera eficiente, armónica y cómoda para el cliente.

