Análisis de los datos de paro de abril y proyección para mayo 2021 Comunicae

miércoles, 5 de mayo de 2021, 17:23 h (CET) Las previsiones, dadas hoy a conocer por el Adecco Group Institute, el centro de estudios y divulgación del Grupo Adecco, muestran la leve mejoría que el mes de abril ha dejado en el mercado laboral español y que continuará en mayo si no hay nuevos brotes y sigue el ritmo de vacunación en nuestro país, pero pone el foco en el efecto comparativo con abril de 2020, el mes que más empleo destruyó desde el estallido de la pandemia Acaban de darse a conocer los datos de paro del pasado mes de abril que traen una subida en el número de afiliados a la Seguridad Social con respecto al mes de marzo. Este dato se sitúa en los 19,05 millones de afiliados a la Seguridad Social en el mes de abril, con 134.396 cotizantes medios más respecto al mes de marzo y 596.600 empleos más que en abril de 2020 en pleno confinamiento domiciliario (+3,2%). Es la primera variación interanual positiva desde febrero de 2020.

En cuanto al número de parados registrados, este ha bajado a los 3.910.628. En el cuarto mes del año, el paro ha descendido en 39.012 desempleados (-1%), su mayor retroceso en este mes desde el año 2012, aunque hay que recordar que hay aún 638.283 asalariados en situación de ERTE, que no son contabilizados en estos datos por definición. Son 105.300 trabajadores menos que hace un mes.

Sin embargo, para la correcta interpretación de los datos es necesario tener en cuenta el impacto del efecto “base de comparación” (en abril de 2020 la economía estaba casi paralizada por el confinamiento domiciliario, provocando una fuerte caída del empleo y subida del paro). Ese efecto, junto con la estacionalidad favorable, dan a los datos de abril un aspecto mejor del que cabría esperar dado el estado de la economía.

Como señala Javier Blasco, director del Adecco Group Institute: “Las cifras de un mes de abril habitualmente bueno, nos invitan a pensar en el comienzo de la recuperación durante el segundo trimestre de 2021. No obstante, caen estrepitosamente los contratos indefinidos con respecto al mes anterior y, por primera vez en muchos meses, los contratos de mayores de 45 años”.

“La caída del consumo, la inversión y el sector exterior debe ponernos los pies en la tierra y exigir que las reformas legislativas que se aborden sean adaptativas a la grave crisis y fomenten la flexibilidad”, puntualiza Blasco.

“Es necesario impulsar un diálogo social constructivo, las políticas activas de empleo, la colaboración público-privada, y todas aquellas medidas del mercado laboral que favorezcan la creación de empleo y eliminar nuestros graves problemas de precariedad y los que vienen lastrando al colectivo de jóvenes”, adelanta Javier Blasco.

Para el próximo mes (que analizará los datos de este mes de mayo en curso), el director del Adecco Group Institute apunta que “seguirá en juego el efecto “base de comparación” y la estacionalidad seguirá siendo favorable, por lo que podría producirse una subida interanual del empleo cercana al 3,7%, con 19,2 millones de ocupados. El paro podría quedar prácticamente igual que un año antes, con un total de 3,85 millones de parados, si no hay nuevos brotes del virus que obliguen a adoptar más medidas de límites a horarios y aforos y/o movilidad, y si sigue el ritmo de vacunación en nuestro país”.

Datos más destacados

Como ya ha dado a conocer el Ministerio de Trabajo y Economía Social, el número de parados registrados en abril es de 3.910.628. En el cuarto mes del año, el paro ha descendido en 39.012 desempleados (-1%), su mayor retroceso en este mes desde el año 2012, aunque hay que recordar que hay aún 638.283 asalariados en situación de ERTE, que no son contabilizados en estos datos por definición. Son 105.300 trabajadores menos que hace un mes.

En cuanto a las afiliaciones la afiliación a la Seguridad Social, ésta ha ganado en abril una media de 134.396 cotizantes respecto al mes de marzo, lo que sitúa el número total de ocupados en 19,05 millones de cotizantes.

La firma de contratos se ha duplicado con respecto a un año atrás. Se firmaron 1,36 millones de contratos (+101,6% interanual). Crecieron todas las modalidades: indefinidos, temporales, de tiempo completo y parcial. Aunque la comparativa con el mes de marzo no arroja datos tan positivos:

Si se quiere más información, aquí tienes la webinar que Javier Blasco ha presentado esta mañana tras conocerse los datos de paro de hoy https://youtu.be/ryrZRYBJYlE

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.