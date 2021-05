Método summit Reshape®: el método para mejorar la calidad de vida de personas afectadas por hipotiroidismo Emprendedores de Hoy

El hipotiroidismo es la disfunción tiroidea más habitual en España. A pesar de que ya se tiene constancia de una prevalencia del 9,1% hipotiroidismo, todavía existen muchos casos sin diagnosticar que se asocian, erróneamente, a otras patologías. Todo ello conlleva un riesgo para la sociedad española, dado que el hipotiroidismo no tratado puede generar, a largo plazo, numerosos problemas de salud como obesidad, infertilidad o enfermedad cardíaca. De allí que destaque la necesidad de crear campañas sobre la detección de la disfunción tiroidea.

El método Reshape® Hipotiroidismo surge como un refuerzo real para las personas que padecen esta inflamación crónica de la tiroides, es decir, hipotiroidismo. Este método, desarrollado por profesionales en este contexto, expone las necesidades de avances logrados y se presenta como un complemento para mejorar la calidad de vida de estos pacientes, sin dejar a un lado la medicación.

El método Reshape® Hipotiroidismo es un conjunto de pautas de estilo de vida, que abarca factores varios del día a día como la alimentación, el ejercicio físico o gestión del estrés. Cabe mencionar que son pautas complementarias al tratamiento médico habitual para mejorar la calidad de vida, en ningún caso debe asociarse a un tratamiento alternativo al diagnóstico del profesional médico que ha pautado una medicación previamente.

La experiencia personal de ir más allá de la medicación En el proyecto de Reshape, se desarrollan diversos factores, como el estilo de vida, alimentación y hábitos que harán más llevadera una patología que afecta a un gran porcentaje de la sociedad española. La caída del cabello, sensibilidad al frío, esterilidad y agotamiento son algunos de los síntomas habituales que se presentan a lo largo de este padecimiento y deben ser siempre controlados por un profesional médico.

Por lo que hace a la nutrición, el método Reshape® consiste en incorporar alimentos locales y tradicionales. Estos se pueden conseguir en el mercado fácilmente. A veces también se incluyen alimentos de culturas extranjeras, pero nunca son la base de la alimentación básica, sino una opción.

La dietista-nutricionista Montse Reus es la co-creadora del método Reshape® Hipotiroidismo. Este fue inspirado en su propia experiencia, una vez que fue diagnosticada con hipotiroidismo y descubrió que podía hacer aportes más allá, es decir, no limitarse solamente a la medicación. Reus incorporó métodos alimenticios y ejercicios físicos en combinación con ejercicios de reflexión adaptados a cada persona.

A nivel físico-deportivo, Reshape afirma que una condición física saludable beneficiará considerablemente el estilo de vida de los que padecer hipotiroidismo. Por ello, la necesidad de prepararse con una serie de ejercicios que van aumentando en intensidad a medida que se avanza de nivel.

Además, esta academia especializada en mejorar la calidad de vida cuando se padece de hipotiroidismo también se enfoca en reforzar el sistema digestivo a través de un programa de alimentación adecuada, combinando alimentos, facilitando la digestión y por ende haciendo la vida más saludable.

Primeros cambios en las primeras semanas Cada persona tiene ritmos de respuesta distintos, y por ello, los avances dependerán, finalmente, de la naturaleza intrínseca de cada organismo, además de la implementación por completo de la metodología en pro de mantener un estilo de vida saludable.

Como indican los propios profesionales que han desarrollado el método, tras las primeras semanas de poner en práctica toda la metodología ya se empiezan a notar cambios en el cuerpo, y sobre todo, se mejoran los niveles de energía. Transcurridos los primeros meses efectivos, los testimonios coinciden en que ya se sienten mejoras sistémicas de salud. Entre ellas, una disminución del porcentaje de grasa, tonificación de masa muscular y mejora de calidad de vida en el día a día.

“Para que el método sea efectivo, se debe seguir la metodología al completo, es decir, teniendo en cuenta la pauta nutricional y de ejercicios”, apuntan los creadores de Reshape.

Método Reshape® Hipotiroidismo: La vida como siempre la has imaginado Este programa cuenta con un staff de médicos especialistas, coach, dietistas, nutricionistas, endocrinos e instructores de pilates o yoga dispuestos a ofrecer sus conocimientos y experiencias en función de sus participantes. La academia cuenta con más de 50 mil participantes desde su creación en 2018.

La Academia Reshape® ya ha logrado cientos de recomendaciones, tanto por parte del profesional médico como testimonios de personas afectadas. De hecho, el compromiso es tal que, incluso, ofrecen una devolución de la inversión si no se está satisfecho con los materiales del programa. El método está disponible para los afectados durante 18 meses, donde colaboran profesionales expertos en cada materia para la explicación detallada de factores nutricionales, físico-deportivos y relacionados con el estilo de vida.

La innovación por parte de Reshape ha significado un antes y después en la vida de personas que ameritan mejorar su estilo de vida por la trascendencia de la patología en el día a día, de modo que se han consolidado como referencia en el sector. Precisamente, el afán por seguir innovando y encontrar soluciones eficaces, les ha llevado a desarrollar el primer congreso online hispanohablante para personas afectadas, de la mano de prestigiosos profesionales a nivel internacional en áreas de salud, nutrición y estilo de vida.

