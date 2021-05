iGERENT: ¿Cuánto se tarda en registrar una marca en España? ¿Es lo mismo en otros países? Emprendedores de Hoy

miércoles, 5 de mayo de 2021, 18:06 h (CET)

Cuando una idea se materializa y se transforma en un proyecto comercial se está dando el primer paso para consolidar la marca, pero esta sólo será totalmente tangible cuando se logre legalizar dicho proyecto y se cumplan los trámites de registro correspondientes.

En España, para registrar una marca hay que cumplir con dos pasos obligatorios: el estudio de factibilidad de riesgo y luego la solicitud de registro de marca. Ambos trámites deben hacerse con expertos en el área de la Propiedad Industrial e Intelectual, como el equipo de iGERENT, que pone a disposición del cliente un staff formado por profesionales con años de trayectoria profesional en el sector dispuestos a ayudar y orientar en dichos procesos.

iGERENT asesora al cliente en el proceso de registro de marca El equipo humano de iGERENT acompaña a los propietarios de marca, ya sean particulares, medianas empresas o grandes multinacionales, durante el complicado proceso del registro internacional de marcas. Una marca registrada será el sello de identificación exclusivo que le permitirá al cliente hacer uso legal del servicio que ofrece, además de posicionar la marca en el mercado. En España, la marca es registrada ante la Oficina Española de Patentes y Marcas y esta gestión puede realizarse de forma presencial y a través de la página web oficial de iGERENT.

Al registrar una marca, se están protegiendo los intereses de los registrados, de aquí la importancia de realizar el proceso que abarca desde ocho hasta doce meses según lo establecido en la Ley de Marcas de España. Una vez registrada la marca con éxito, el propietario de ésta tendrá una concesión de diez años desde su solicitud, la cual además puede ser renovada por diez años más.

Una marca registrada en España, sólo es válida en ese territorio incluyendo Islas Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla. Para registrar la marca en otros países es necesario cumplir con los requisitos internos que exige la ley de cada país en esa materia, incluyendo la Unión Europea, donde tiene carácter unitario; es decir, es concedida para todo el territorio.

iGERENT: expertos en todos los conceptos relacionados con la Propiedad Intelectual La empresa iGERENT no sólo es experta en el registro de marcas a nivel español, sino que trabajan en el registro de marcas a nivel internacional. El hecho de que la mayoría de países tengan distintos requisitos, procesos y plazos de tiempo provoca que el proceso resulte complicado, por este motivo, la ayuda de los asesores de iGERENT facilitará el proceso. Aparte del registro de marca, en iGERENT dominan otros servicios como el registro de diseños industriales, patentes PCT, derechos de autor, controles de fronteras, disputas de dominios, etc, todos aquellos conceptos que estén relacionados con la Propiedad Intelectual.

Existen una serie de valores y ejes que definen la manera de funcionar de iGERENT. En cada servicio realizado, los asesores actúan con transparencia y fiabilidad. Los presupuestos incluyen tanto los costes oficiales como los honorarios profesionales, por lo que no hay ningún tipo de coste oculto. iGERENT también ofrece al cliente un monitoreo continuo de los procesos de registro a través de un sistema propio de docketing creado por ellos mismos y por último, un único canal de comunicación a través de la asignación de un asesor de marca en particular que se encargará de asegurar una comunicación directa, fluida y ordenada. Importantes empresas como Banwood, Luckia o Épidermique ya cuentan con el asesoramiento del equipo de iGERENT, una empresa que proporciona un servicio de calidad relacionado con los conceptos de la Propiedad Intelectual a un precio asequible.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.