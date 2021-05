"Recuperemos la ilusión", la nueva campaña de viajes para personal sanitario de Aventúrate a viajar Comunicae

miércoles, 5 de mayo de 2021, 16:15 h (CET) Como agradecimiento a la labor y el esfuerzo de todos los profesionales del sector durante este tiempo y con descuentos de hasta 120€ en todos sus viajes Han sido uno de los colectivos más renombrados y alabados durante todo este este tiempo, pero también uno de los que más ha sufrido las consecuencias físicas y psicológicas de la pandemia. Las jornadas interminables y las decisiones, en ocasiones muy complicadas, que ha tenido que soportar el sector durante todo este tiempo ha llevado a muchos profesionales sanitarios al límite de sus fuerzas.

Pero las previsiones son positivas y con prácticamente todo su personal ya vacunado, si todo va según lo previsto este verano puede ser el momento en que puedan por fin disfrutar de unas merecidas vacaciones en las que desconectar y recuperar energías.

Viajes para personal sanitario

Nacida en 2018 de la mano de dos jóvenes emprendedores conquenses con el objetivo de fomentar una forma diferente de viajar, principalmente entre la gente joven, Aventurate a Viajar lanza una campaña a modo de agradecimiento por todo ese esfuerzo extra realizado por el personal sanitario, con descuentos de hasta 120€ en todos sus viajes.

“Muchos de nuestros viajeros forman parte de este colectivo y es nuestra forma de agradecerles su labor, especialmente ahora cuando nadie parece acordarse ya de la importancia que han tenido y siguen teniendo para todos nosotros”, explica Diego Recuenco, cofundador de la compañía.

Entre sus propuestas de viaje para este verano destacan los destinos nacionales como La Palma o La Gomera, dos de los emblemas de Canarias o una ruta a pie por la conocida como “España vaciada” en la Serranía de Cuenca.

Y aunque muchos de los destinos internacionales están todavía cerrados, ya es posible viajar a países como México, Costa Rica, Azores, Egipto, Jordania o Islandia. En este último destacan una ruta que recorre los 1.332 kilómetros de la carretera circular Hringvegur en vehículos todo terreno.

Conocer gente nueva y desconectar, más necesario que nunca

Grupos pequeños, rutas alternativas y experiencias locales. Las señas de identidad de Aventúrate a viajar cobran aún más sentido para ayudar a superar los efectos de la pandemia, especialmente en un momento en que la seguridad se ha convertido en protagonista de los desplazamientos.

“El 90% de las personas que participan en estas rutas tienen entre 25 y 45 años y se unen a los viajes en solitario con la idea de compartir y conocer a gente nueva. Cerca del 70 % son mujeres y el 95 % de quienes prueban una vez, repiten” afirma Pablo Garcia, cofundador y uno de sus coordinadores de viaje más activos.

Lo importante aquí no es tanto la edad, aseguran sus creadores sino la actitud, con viajes pensados para gente con espíritu joven y aventurero sin importar la edad, siempre que se tenga una actitud positiva y abierta.

Porque las rutas aquí tienen coordinadores, no guías de viaje. El matiz es importante y su papel muy diferente, ya que son un viajero más que acompaña al grupo, pero con la misión de coordinar los detalles del viaje y ayudar a que la experiencia sea algo inolvidable.

