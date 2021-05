'expLiCación', una novela autobiográfica en la que su escritor busca cerrar un pasado convulso Comunicae

miércoles, 5 de mayo de 2021, 15:03 h (CET) Este relato anónimo pasa revista a los últimos veinte años de la vida de su autor para encontrar sentido a sus actos y una explicación de la conciencia La recién publicada novela expLiCación (2021) teje su historia recuerdo a recuerdo, en un paseo por la conciencia del autor que va llenando las páginas con sus vivencias desde los años de la universidad hasta veinte años después.

El libro nace de la necesidad de explicar con cierto rigor de qué manera funciona la mente humana y, al mismo tiempo, a través de la narración de los acontecimientos, el escritor busca expiar los errores cometidos en el pasado. De ahí también este juego de mayúsculas y minúsculas en el título para aunar en él los conceptos de explicación y expiación.

Muchos lectores se preguntarán quien se halla detrás de esta narración tan fascinante, sin embargo, el escritor prefiere no desvelar su nombre, puesto que es más bien un ejercicio íntimo de autoexamen con el fin de saldar cuentas con el pasado. Los motivos que le han llevado a publicarla no tienen nada que ver con una búsqueda de fama y alabanzas, sino que el autor pone en valor el componente filosófico del texto, sin importar tanto que los episodios narrados sean reales como la manera en que reflejan este concepto que puede ser útil para otros:

"¿Era estrictamente necesario publicarla? Pues me temo que sí, porque entre el barro hay un diamante sobre la explicación de la conciencia que tan pronto se me apareció comprendí tenía la obligación de dar a conocer".

Independientemente de la autoría del texto, expLiCación es un relato imprescindible, rico en referencias literarias y culturales que harán las delicias de los lectores más ilustrados.

Pero la novela no es solo un recorrido y un análisis de lo vivido, sino que es en sí misma una exploración del funcionamiento de la conciencia, que ha llevado al autor a darse cuenta de la importancia vital que tiene en la existencia del ser humano.

"Realizando este camino narrativo y existencial llego a una conclusión científica acerca de un modelo concreto de conciencia. Y no uno cualquiera. La conciencia es el último campo de batalla que le queda por defender al humanismo. Si también perdemos la conciencia, como humanidad estaríamos perdidos, éticamente no habría nada que nos impidiera tan solo ser ratas de laboratorio, aún más".

El escritor se pone delante del espejo y desnuda su alma a lo largo de las algo más de cien páginas que abarca la novela. Un ejercicio de introspección que le lleva a revisitar episodios de su vida en los que ni mucho menos tuvo un comportamiento ejemplar.

Como los grandes textos del realismo sucio, expLiCación contiene todos los elementos que conforman la vida de aquel que ha tocado fondo: alcohol, coqueteos con las drogas, relaciones amorosas que de sanas tienen poco, etc. Sin duda, aquellos lectores apasionados por el drama y las historias de tema existencial disfrutarán con esta novela de ritmo trepidante.

Una travesía por una vida nada fácil que este autor anónimo ha escrito para reconocerse, así como para ofrecer a los lectores un relato honrado y espontáneo como pocos.

"El conócete a ti mismo de toda la vida, pero aplicado a los traumas y frustraciones de la actualidad. El libro lo que explica es eso, que la única receta es que no hay recetas, que cada uno se la tiene que ingeniar pero que se debe tener coraje para iniciar el camino".

Quizás su autor no concibió la novela para ser leída, pero no hay nada que la desmerezca. El lector que se asome a sus páginas encontrará un texto sólido y veraz que querrá compartir con otras personas.

