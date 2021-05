No todos los colágenos son iguales, la importancia de llamarse PEPTAN Comunicae

miércoles, 5 de mayo de 2021, 14:43 h (CET) Todos saben que la práctica de ejercicio físico es altamente recomendable no sólo para la salud física, sino también para la salud emocional. Para prevenir cualquier tipo de lesión y conseguir envejecer de forma saludable, se deben fortalecer los huesos y articulaciones. Peptan® es la marca líder mundial en péptidos de colágeno para un estilo de vida saludable Colágeno: Imprescindible para la salud articular y ósea

La eficacia de los péptidos de colágeno a la hora de reforzar la salud ósea y articular está respaldada por un extenso compendio de estudios científicos. Los huesos y las articulaciones son tejidos vivos sujetos a un proceso continuo de degradación y regeneración perfectamente equilibrado. El 90% de la materia orgánica ósea es colágeno y proporciona el armazón orgánico a los huesos en el cual se depositan los minerales siendo los responsables de su fortaleza y flexibilidad. Mantener su equilibrio y garantizar una densidad óptima de la masa ósea evitará fracturas a lo largo de

Cuando se realiza un deporte de alta intensidad o se practica deporte de forma habitual las articulaciones se van desgastando de forma continua y regular ya que el proceso va unido al del envejecimiento y desgaste natural.

El colágeno es una proteína natural del organismo que facilita la movilidad y amortigua el impacto en las articulaciones que el paso del tiempo y la practica intensa de ejercicio provoca.

"A partir de los 25 años se empieza a perder colágeno, es un proceso totalmente natural e irreversible, a los 40 ya producimos la mitad que a los 20 y los efectos de su pérdida son ya visibles y notables" dicen los expertos.

Además de consumir alimentos que proporcionan colágeno de forma natural, es recomendable incorporar a la dieta suplementos nutricionales que aporten un extra de péptidos de colágeno, para que consiguir mantener en óptimas condiciones a las articulaciones y huesos.

Peptan® – de Laboratorios Rousselot- es reconocido a nivel internacional como péptidos de colágeno de altísima calidad. Los péptidos son cadenas cortas de aminoácidos muy solubles y que presentan una elevada biodisponibilidad lo que se traduce en una absorción cercana al 95%, estando disponibles en los tejidos al poco tiempo de ingerirlo.

Beneficios que aporta tomar péptidos de colágeno:

- Ayuda a prevenir las lesiones deportivas.

- Disminuye el dolor óseo y articular.

- Mejora la salud de las articulaciones y huesos.

- Ayuda a aliviar los síntomas derivados de osteoartritis.

- Disminuir el periodo de recuperación de las lesiones deportivas.

¿Cómo tomar péptidos de colágeno Peptan®

El hecho de elegir un suplemento a base de péptidos de colágeno en polvo, cápsula, comprimido, barrita o shot es más una cuestión de gustos, lo que es realmente importante es la calidad del colágeno y la dosis diaria ingerida.

Tras múltiples estudios científicos, Rousselot aconseja una toma diaria de entre 8 y 10 gramos de péptidos de colágeno (si es posible que sea Peptan®) durante periodos continuados de 2-3 meses con periodos de descanso de 1 mes.

En el mercado español, puedes encontrar productos con péptidos de colágeno Peptan® en diversos canales como farmacias, centros comerciales, tiendas de nutrición deportiva, tiendas naturistas etc… alguna de las marcas que incorporan Peptan en su formulación que son:

- Vitanatur Collagen Antiox, es un complemento alimenticio que contiene colágeno de elevada calidad, ácido hialurónico, semillas de uva y magnesio junto con otros minerales y vitaminas para nutrir articulaciones y cartílagos.

- Collagen by Weider , empresa líder en el sector de la nutrición deportiva, fórmula perfecta para una nutrición deportiva completa que ayuda a fortalecer y regenerar cartílagos y huesos.

