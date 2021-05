La búsqueda del patrón perfecto es la esencia de la firma Comunicae

miércoles, 5 de mayo de 2021, 12:51 h (CET) Bleis Madrid nace del deseo personal por recuperar la calidad de la sastrería femenina acabada a mano, con especial atención en cada detalle para reinventarla y hacerla única Un patrón que se adapte a la mujer de hoy empoderándola y llenándola de seguridad. Bleis Madrid cree en las piezas atemporales, aquellas que se heredan de generación en generación, que son versátiles y a la vez elegantes, y sobre todo que aportan carácter y personalidad.

En esta colección Primavera Verano 2021, Bleis Madrid vuelve a apostar por la sofisticación, la calidad y el cuidado en las formas. Abanderando nuestra particular #ifeelbleissed: la mujer Bleis se siente agradecida y empoderada, atractiva y fuerte, elegante y cómoda. Adjetivos todos ellos complementarios, al igual que las prendas de esta colección, que pretenden situar al traje en todos los contextos sociales de la vida de la mujer.

Una colección que invita a soñar de nuevo, a volver a sentir el placer y el lujo de vestirse de moda y sonreír a un año en el que hay que sentirse muy #bleissed.

Tejidos y nuevas formas

Esta temporada invita a volver a prestar atención a aquellos tejidos nobles como la seda 100%, el raso satén o los paillettes. La firma apuesta fuertemente por estos materiales en sus femeninos tops halters, cuerpos nadadores y pantalones palazzos, recuperando el brillo y la frescura propia de la estación estival.

Manteniendo el core de Bleis Madrid, los trajes de crepe de corte pulido y pantalón de pinza se hacen con el protagonismo. Y como novedad, camisetas de algodón-seda, camisas maxilazo de popelín, shorts de polipiel y overcoats de lino lavado que con su ya querida bleis cap, darán paso al look sportchic de esta temporada.

Colores

La paleta de color, transporta a los mares del mediterráneo en los meses más calurosos. Blancos nucleares, rotos y crudos que recuerdan la arena blanca de las playas baleares, se combinan con verde esmeralda, gris antracita y el más brillante negro de los veraniegos cielos estrellados.

