La fintech española Pecunpay, consolida su liderazgo en la emisión de programas corporativos

miércoles, 5 de mayo de 2021, 12:59 h (CET) La entidad, regulada por el Banco de España (BdE), suma 7 programas de medios de pago dirigidos a beneficios sociales y gestión de los gastos corporativos. Tras el final del confinamiento, el consumo de medios de pago, a través de tarjetas físicas y tarjetas virtuales, de programas corporativos emitidos por Pecunpay alcazaron los 8 millones de euros mensuales La fintech española Pecunpay, marca comercial de la entidad de dinero electrónico Pecunia Cards EDE, especializada en soluciones innovadoras de pago y procesamiento de dinero electrónico, afianza su liderazgo en la emisión de programas de medios de pago basados en beneficios sociales y gestión de gastos corporativos.

Siete clientes han confiado en Pecunpay para la emisión de sus programas corporativos a través de tarjetas de débito, tanto físicas como virtuales. El último programa en sumarse ha sido Coverflex para el mercado portugués, que se une al resto de programas, entre los que destacan Cobee, Tickelia y Fuell.

El director comercial de Pecunpay, Jaime Rentero, explica cuáles son las razones principales que llevan a un cliente de programas corporativos a emitir sus programas corporativos con Pecunpay. “Sumamos años de experiencia con este tipo de programas y consideramos que nuestra oferta de valor se centra en la flexibilidad de nuestro Core Bancario, que hemos ido adaptando para ofrecer diferentes reglas, restricciones, parametrizaciones, etc.”

Configurar importes máximos diarios o semanales, limitar el pago por tipología de comercios, bloquear el medio de pago los fines de semana o fuera de horario comercial, no permitir el uso de la tarjeta fuera de zonas geográficas identificadas, etc. son algunas de las reglas que permite parametrizar en “Real Time” la plataforma de Pecunpay.

En 2020 Pecunpay alcanzó el millón de tarjetas emitidas y éste 2021 esa cifra crecerá hasta un millón y medio lo que sitúa a la compañía como la principal entidad de dinero electrónico española. 300.000 de esas tarjetas pertenecen a programas corporativos.

Tras la situación vivida por el confinamiento de la COVID 19, dónde todos estos programas sufrieron una regresión en sus consumos la situación vuelve a la senda vivida antes de la pandemia, y se han alcanzado los 8 millones de euros de consumos mensuales.

La fintech ha estado muy activa durante el último año dónde han comunicado su acuerdo de conexión directa con VISA, el lanzamiento de los Xpays (Pago móvil) para sus programas de medios de pago y el lanzamiento de la primera plataforma de emisión de tarjetas virtuales para agencias de marketing, fidelización y promoción, entre otras.

Sobre Pecunpay

Pecunpay es una entidad de dinero electrónico (EDE) supervisada por el Banco de España (BdE) e inscrita con numeración CSB 6707. Entidad de dinero electrónico que pone a disposición de sus clientes soluciones personalizadas para sus programas de medios de pago, dándoles la cobertura legal y tecnología a través de procesos de integración basados en APIs, respetando su idea de negocio e imagen en un modelo marca blanca.

