Neutrino Energy y la tecnología que cambiará la historia de la humanidad

Por estos días en gran medida todos saben de la existencia de la Inteligencia artificial (IA) y el Internet de las Cosas (IOT) Las tecnologías nuevas están cambiando veloz y drásticamente la vida y el trabajo de muchísimas personas alrededor del mundo, ya es común ver en las autopistas que en las cabinas de pago de peajes ya no existen operarios cobrando el paso de los automóviles sino que un lector de barras lo hace por un humano, la máquina es capaz de detectar el vehículo y procesar el pago de acceso a la autovía, como éstos hay miles de ejemplos a la fecha, donde las maquinas van reemplazando el trabajo humano por el artificial.



A su vez el IOT va haciendo ciertos trabajos que de a poco van reemplazando y ayudando a la memoria y actividad humana en hábitos de vida cotidiana, éstos pueden ser desde encender el aire acondicionado del hogar antes de llegar a casa, prender la cafetera a la madrugada o bien ordenar a la tostadora que a determinada hora tenga lista un pan caliente para disfrutar del desayuno o merienda.



A su vez que estas tecnologías están cada vez más presentes en la vida cotidiana del hombre en las ciudades, los aparatos conectados a servidores se cuentan por millones. Cada día se ve como hay aparatos que se suman para que puedan ser domotizados a distancia y sean controlados a través de un smartphone u ordenador portátil de acuerdo al gusto, necesidad y preferencias de cada persona de acuerdo a las costumbres de las actividades diarias.



Esta tecnología pronto estará atada a la tecnología de energía de Neutrinos, lo que hará que se simplifique aún más su uso ya que cualquier aparato que disponga de un generador de energía independiente de Neutrinos ya no necesitará estar enchufado a ninguna red eléctrica. Todo aparato que funcione a energía de Neutrinos podrá ser utilizado en zonas que anteriormente eran imposibles, como ser en una carpa en las montañas o en lugares remotos donde las redes eléctricas no están disponibles.



Desde una afeitadora, pava eléctrica, un sistema de audio portátil, una linterna, una notebook, una tablet o cualquier aparato que funcione con electricidad será reemplazado por uno similar pero que funcione autónomamente mediante tecnología de Neutrinos.



NEUTRINOS, la tecnología que cambiará la historia de la humanidad

Los NEUTRINOS son en la actualidad la tecnología estrella de la ciencia. Los Neutrinos son micropartículas subatómicas que constantemente bombardean el universo provenientes de las millones de estrellas que los generan mediante la fusión nuclear y están presentes en todo el universo como energía cósmica. Así como se recibe energía ultravioleta, energía de rayos gamma, energía solar, radiación ultravioleta y otros fenómenos cósmicos, también la tierra recibe en su superficie cada segundo millones de partículas de Neutrinos por metro cuadrado.



Hasta no hace mucho tiempo se desconocía la existencia de masa en los NEUTRINOS, pero recientes estudios han demostrado que los NEUTRINOS poseen masa, lo cual dio pie para que mediante diversas tecnologías de metamateriales compuestos se pueda producir energía aprovechando el paso de los NEUTRINOS a través de paneles de grafeno dopado que son los elementos indicados y capaces para producir corriente eléctrica.



Entonces a partir de estos descubrimientos se han desarrollado una cantidad considerable de aparatos que pueden funcionar mediante la tecnología neutrinovoltaica, desde una bombilla eléctrica, un reloj pulsera, un ordenador o un TV. Así que pronto esta tecnología estará disponible en todo el mundo para ser utilizada en reemplazo de los actuales aparatos que necesitan la red eléctrica para funcionar. De a poco se irán reemplazando los aparatos con enchufes por aparatos que funcionen con energía neutrinovoltaica. Todo esto traerá aparejada una verdadera revolución en lo que a usos y costumbres se refiere. La humanidad está a punto de atravesar un hito histórico mediante el aprovechamiento de la tecnología de Neutrinos.



El extraordinario CAR PI, el primer automóvil a energía eléctrica a base de neutrinos

Uniendo la IA, la IOT y los NEUTRINOS es fácil imaginar el potencial de los tres elementos dentro de un automóvil. Todas éstas tecnologías estarán unidas por los ingenieros que están desarrollando en revolucionario CAR PI.



El CAR PI está hecho en su integridad de placas de grafeno dopado, fibra de carbono y Kevlar. Estos materiales son los que recolectan la energía de los NEUTRINOS para generar la electricidad necesaria para mover todos los sistemas eléctricos del auto incluso sus baterías y motores. A su vez su estructura le da una rigidez única, un peso muy ligero y una solidez estructural única en su categoría. Por tanto en resumen el CAR PI será el primer automóvil totalmente ecológico que toma la energía necesaria de un elemento inagotable, limpio y a disposición en cualquier lugar y circunstancia ya sea circulando o aparcado.



Un memorándum de cooperación entre Alemania e India genera un acontecimiento sin precedentes en la construcción del CAR PI

Recientemente al cumplirse un nuevo aniversario de la creación del C-MET (Centro de investigación de materiales) de Pune India se ha firmado un acuerdo de colaboración y sociedad con el prestigioso instituto NEUTRINO ENERGY GROUP de Berlín Alemania. Dicho acuerdo sienta las bases para el estudio, creación, desarrollo y fabricación del primer automóvil a base de energía neutrinovoltaica denominado CAR PI. Con este gran paso se da la posibilidad de contar con el apoyo de ambas instituciones estratégicas para aunar conocimientos y compartir la basta experiencia de sus prestigiosos planteles de ingenieros y técnicos especializados en Física, Matemáticas y Metamateriales necesarios para la construcción del CAR PI.

El Dr Holger Thorsten Shubart CEO y director del Neutrino Energy Group y el Dr Vijay Bhaktar representante del C-MET de Pune India han puesto en marcha la campaña del proyecto CAR PI mediante la firma del memorándum que une a ambas compañías. También ambas empresas han invertido un capital considerable para el desarrollo de las instalaciones y la construcción de dicho proyecto.



Éste memorándum marca un hito en la historia de la movilidad y será recordado como un evento clave para iniciar el proceso de reemplazo del uso de combustibles fósiles por energía limpia y sostenible como la energía de Neutrinos. El futuro ya está presente.

Autor: Daniel A López