El emanager: un nuevo perfil profesional que irrumpe con fuerza en la industria de la música

miércoles, 5 de mayo de 2021, 11:18 h (CET) Dani Aragón, experto en marketing digital y gran conocedor del negocio musical, presenta durante tres días -del 7 al 9 de mayo- el evento gratuito online "Manager Conversion"; en esta formación comparte todos sus secretos para llegar a ser emanager, y cómo utilizar las redes sociales y las plataformas digitales para visibilizar e impulsar un proyecto artístico La música está siendo uno de los sectores más castigados por la pandemia del coronavirus: muchas empresas y perfiles profesionales han quedado apeados de la realidad y se han visto obligados a cerrar y a mirar hacia otro sector.

Pero no está todo perdido en esta industria que mueve a millones de aficionados de todo el planeta: hoy en día se está posicionando una nueva realidad muy marcada por los hábitos de consumo adoptados con el impacto de las redes sociales y las plataformas digitales. Dentro de esta realidad nacen nuevos perfiles, y el más demandado entre ellos es el del emanager.

Emanager un término acuñado por Dani Aragón, uno de los grandes visionarios de la industria musical en el mundo de habla hispana. Dani fue Subdirector en España de la emisora de radio Los 40, y en la actualidad ayuda a que miles de artistas puedan conseguir resultados de éxito con su proyecto musical, gracias a estrategias provistas de ADN digital.

Según Dani Aragón, “el emanager es una persona con un conocimiento que cabalga entre el mundo presencial y el online. Hoy en día es un profesional muy demandado porque posee habilidades en el territorio digital y porque sabe cómo gestionar una propuesta musical, partiendo de un plan que nace de la visibilidad en las redes”.

Hace unos meses, y con la intención de capacitar a los primeros emanager del mercado, Aragón lanzó al mercado un programa llamado Manager Evolution, que ha capacitado a más de 400 personas; muchas de ellas ya están haciendo carrera y trabajando para proyectos profesionales en todo el planeta.

Es posible descubrir más sobre cómo integrar las habilidades en el modelo de negocio de un emanager, inscribiéndose en el nuevo evento gratuito de 3 días llamado MANAGER CONVERSION, que se realiza online del 7 al 9 de mayo. En él, Dani Aragón muestra todo el abanico de oportunidades que presenta este nuevo escenario para ofrecer al mundo productos y servicios.

En este evento Dani no estará solo, sino que se ha rodeado de grandes referentes del negocio de la música, del marketing digital y del mundo digital, como:

JOE PÉREZ [Marketing Director de Live Nation]

AMI BONDÍA [Jefa de prensa de Alejandro Sanz]

DAVID OTERO [Artista]

SERGIO MARCÚS [Experto en venta de productos online]

GLORIA SALLENT [Brand Strategist " Sonar, Pivot…]

MANUEL ILLÁN [Productor, manager " Pablo Alborán, Diana Navarro..]

VILMA NÚÑEZ [CEO de Convierte Más / Business Marketing Advisor ] La industria musical no está cambiando: ya ha cambiado. Y el único camino para liderar esta nueva realidad es reinventarse.

El acceso es gratuito a través del siguiente enlace: https://managerevolution.live/manager-conversion-emprendedores/

