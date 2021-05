Techedge anuncia sus resultados y su estrategia de innovación para 2021 junto a Google Cloud Comunicae

miércoles, 5 de mayo de 2021, 09:34 h (CET) Techedge España mejora sus resultados respecto al periodo anterior con unos ingresos totales de 44,5 M€. El grupo presenta dos servicios paquetizados que facilitan la migración y el soporte en la nube de sus clientes. Google Cloud es el partner preferente de Techedge para completar con éxito la transformación digital Daniel Valdés, Managing Director de Techedge España, anuncia los resultados locales y globales del 2020 y la estrategia para 2021 junto a Google Cloud, como su partner preferente.

A pesar del volátil escenario global de 2020, el grupo Techedge logró buenos resultados económicos, cerrando el año con 20,3M€ de EBIT a nivel global y 3,4M€ (un 33% superior al 2019) en España. Estas cifras suponen una excelente base para conseguir los resultados de 2021. Asimismo, Techedge España logró la mejora de los negocios de clientes como Madrileña Red de Gas y PV Hardware Solutions (Inteligencia Artificial aplicada), Hoteles Medplaya (migración a Google Cloud), Trébol Farmacias (Implantación de SAP S/4HANA), o CTT Express (logística conectada).

Como indica Daniel Valdés, Managing Director de Techedge España: “La transformación digital es un paso imprescindible para cualquier compañía. El efecto que la tecnología puede causar en cualquier negocio es espectacular. Solo hay que saber cómo usarla. En Techedge intentamos hacerlo fácil, comprensible y, dentro de lo innovadores que son algunos de los proyectos, lo más predecible posible”.

El objetivo de Techedge para los próximos diez años es formar parte de las empresas que facturan más de mil millones de euros. Como parte de la estrategia de 2021 y comprometidos con la optimización de procesos y productividad de sus clientes, Techedge enriquece la estrategia de digitalización propuesta por SAP denominada “Rise with SAP”.

La compañía, que cuenta con Google Cloud como partner preferente, ofrece dos paquetes que consolidan su experiencia con cientos de clientes en la nube y garantizan el éxito de la digitalización.

- (R)evolution Projects es el paquete de servicios enfocado a facilitar el salto a la nube de cualquier tipo de organización empresarial con el mínimo riesgo y la máxima seguridad.

- Seamless Services ofrece el soporte y mantenimiento inteligente de los sistemas de negocio de los clientes para gestionarlos con la máxima productividad y automatización.

Con su partnership Techedge y Google Cloud pueden aportar valor a “RISE with SAP” para conseguir la total transformación de los negocios. En este sentido, Techedge propone soluciones personalizadas que ayudarán a sus clientes a mejorar su cuenta de resultados, a modernizar sus empresas y a hacerlas más resilientes. Pensando en los clientes que trabajan con SAP S/4HANA, Google Cloud ofrece una infraestructura segura y fiable a la vez que permite integración con sus sistemas existentes y agiliza la innovación.

“Trabajar de la mano de socios como Techedge es fundamental para llevar acercar nuestra propuesta de valor a las empresas y acelerar su digitalización. Juntos, podemos ofrecer soluciones sólidas que favorezcan la integración, el conocimiento y la innovación entre aquellos clientes que operan con SAP”, declara José María Viver, Iberia SAP Sales Lead de Google Cloud.

Toda la información sobre las ofertas de paquetes en este enlace: https://www.techedgegroup.com/es/paquetes.

Acerca de Techedge

La misión de Techedge es ayudar a las organizaciones a acelerar su transformación digital a través de la innovación continua. Techedge desarrolla soluciones y servicios caracterizados por combinar el asesoramiento empresarial, la experiencia tecnológica y la pasión por la innovación. Con presencia internacional, ofrecen a sus clientes la escalabilidad y cobertura geográfica de un proveedor global, el compromiso de un socio local y la competencia de un asesor estratégico de confianza. http://www.techedgegroup.es

