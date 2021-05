Desarrollo software a medida: diseño y creación de estrategias digitales a medida para negocios Emprendedores de Hoy

miércoles, 5 de mayo de 2021, 11:00 h (CET)

Es una realidad que las grandes empresas de Europa y el mundo invierten cada vez más en el desarrollo de herramientas software que les aseguren la gestión eficaz de la información, contratación de sus servicios, transacciones en cualquier tipo de moneda y la proyección de sus planes de negocio u objetivos empresariales.

Las empresas se enfrentan cada vez más a un mercado digital globalizado y ya para el 2023, según IDC Research España, se calcula que el 95% habrá incorporado herramientas software para poder medir el éxito y fracaso de esas iniciativas. Otro de los grandes retos a los que se enfrentan es la actualización progresiva de sus trabajadores en la administración de los mercados digitales. Gracias a la automatización de los procesos, es posible multiplicar la productividad en la era digital, facilitando a las empresas tener estadísticas confiables de sus ejecuciones ahorrando costes.

Software a medida para una mejor gestión empresarial Allí es donde interviene la necesidad de contar con un software a medida cien por cien adaptado a las necesidades y aspiraciones de las empresas. El objetivo principal es que la tecnología trabaje las empresas y no al revés, y es lo que logran empresas tales como The Cloud Group para un crecimiento exitoso de cualquier tipo de negocio, un gigante tecnológico que ya incursionó en la creación de software de gestión empresarial con inteligencia artificial, además del uso del Big Data y el desarrollo de aplicaciones móviles.

Con más de una década de experiencia, trabajan con todo tipo de clientes: desde startups hasta las grandes multinacionales, como Inner Mastery International, dedicada a la organización de eventos, Televisión Española (TVE), y Fly Emirates, considerada la mejor aerolínea del mundo y la más grande del Medio Oriente.

Diseño web y Marketing Digital El proceso de trabajo 360º de The Cloud Group tiene un anclaje fundamental en el Diseño Web y en el desarrollo del Marketing Digital. El diseño web profesional ayuda a mostrar el rostro de la empresa y la calidad y versatilidad de los servicios que ofrece mientras que el Marketing Digital refuerza su posicionamiento en los principales motores de búsqueda de internet como Google o Bing, para captar seguidores y aumentar las ventas del negocio.

Aseguran proyectos terminados en tiempo récord y precios accesibles para aquellos que aún no saben por donde empezar su andadura online de posicionar su marca en la web y en las redes sociales. Además cuentan con garantías de vanguardia para que siempre recibas tu proyecto en tiempo y forma.

The Cloud Group potencia las tiendas online con la incorporación de métodos de pagos como Tarjetas de Crédito, PayPal y otras, y ofrecer servicios de envío.

El negocio electrónico avanza cada vez más a la personalización de los servicios, diseñados para que su gestión sea través de cualquier dispositivo, y no únicamente desde ordenadores. El objetivo principal de estas empresas digitales es la innovación constante, según proyecta su lema: adaptar software empresariales, según sean las tendencias dominantes en el mercado.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.