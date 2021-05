Persistilina: Una Mirada Hacia la Superación Personal. Opiniones del libro de Andrés Alejandro Pinate Emprendedores de Hoy

martes, 4 de mayo de 2021, 20:12 h (CET)

Los lectores que han leído Persistilina: Una mirada hacia la superación personal, de Andrés Alejandro Pinate, describen el libro con algunos de los siguientes elogios: “Un libro que te atrapa y que cambiará tu forma de ver las derrotas”, “uno de los mejores libros de autoayuda y crecimiento personal que he leído”, “seguramente aquí encontrarás una lección que le acompañará el resto de tu vida” o “uno de los más recientes best sellers en autoayuda”. Las anteriores opiniones desvelan porque este es uno de los libros de motivación más comercializados por Amazon actualmente.

El autor asegura que “Con persistencia, prácticamente todo está a nuestro alcance” A juicio de Pinate, Persistilina es una herramienta para que los lectores se descubran, lidien mejor con las dificultades y se conviertan en quien quieran ser. Basándose en la eficacia de la ciencia, a lo largo de todo el libro utiliza técnicas de la programación neurolingüística (PNL) y la Inteligencia Emocional. Además, expone prácticas aplicadas a la terapia del compromiso y la aceptación. El autor asegura que, a través de su lectura, el lector podrá trabajar sus creencias y entender el fracaso como parte del éxito, desarrollando así sus capacidades de liderazgo y confianza propia. De hecho, uno de los lemas de Pinate es que “todas las ideas que llegan a ser grandes vienen de muchos fracasos, y la victoria al final se conseguía con mucha persistencia y perseverancia”.

La eficacia de la metodología de Pinate ha sido probada por la cantidad de usuarios que han confiado en su libro, siendo todas sus opiniones favorables. En 2019, Persistilina ingresó en el top 30 de los libros de motivación comercializados por Amazon. De hecho, el autor afirma que el libro es adecuado para cualquier fase vital, de modo que cada lector puede adaptar el aprendizaje a la faceta en la que se encuentre. Además, es útil tanto para el desarrollo personal como profesional. Otro de los elementos que dota a la lectura de originalidad es la cercanía entre autor y lector. Pinate, escapando de cualquier descripción relacionada con los gurúes y mentores, pretende acercarse más a la postura del amigo. En ese sentido, afirma que “me gustaría que consideraras la posibilidad de que este libro lo he escrito sólo para ti”.

Va mucho más allá de la escritura Además de ser autor del libro Persistilina, el venezolano Andrés Alejandro Pinate ha llevado a cabo varios proyectos del sector empresarial. Licenciado en Administración de Empresas por la Preston University, en 2020 realiza un curso en innovación por la Universidad de Harvard y en planificación de sostenibilidad urbana en el London College. Son también diversos másteres en marketing y un MBA de prestigiosas escuelas de negocio suman su formación académica. A nivel profesional, es desde el 2003 el Director de Marketing del grupo empresarial Vectalia. En su experiencia se encuentran diversos cargos importantes en empresas reconocidas: Branding Specialist Advisoren Asian Development Bank, Senior Product Manager en Energy System y Brand Manager en European Economic and Social Committe, entre otros. Lideró el proyecto de Streat Bus ganador del premio mundial IF Award Design 2021 en la categoría de conceptode vehículo autónomo del futuro. Actualmente realiza conferencias y talleres en colegios, universidades, empresas, asociaciones, ONG’s y equipos deportivos para transmitirles la relevancia de la persistencia y su metodología. En la página web de Perseverancia es posible conocer más sobre el libro y descubrir semanalmente artículos de su blog.

Contar con las mejores herramientas hace posible evolucionar a nivel personal. Leer un libro de autoayuda de calidad, redactado por un profesional con años de experiencia en el sector, es una de las mejores oportunidades. En este contexto, no es de extrañar que prácticamente la totalidad de opiniones sobre el libro de Andrés Alejandro Pinate sean positivas. Con él, evolucionar a nivel personal es posible para todos aquellos que se lo propongan.

