MegaSystem.es: ¿Dónde comprar un Pc gaming en las islas Canarias?

martes, 4 de mayo de 2021, 19:48 h (CET)

En plena pandemia provocada por el coronavirus, la industria del gaming es uno de los pocos sectores que ha visto crecer su mercado. En España, cada día son más las personas que invierten gran parte del tiempo delante de las pantallas de los ordenadores, personas que, más allá de un ocio tecnológico, ven el gaming como una profesión. Youtube es la plataforma en la que se demuestra la creciente pasión por los videojuegos, donde una gran multitud de gamers comparten con las comunidades de seguidores las experiencias online que tienen.

Los gamers pasan muchas horas delante del ordenador, por este motivo, necesitan accesorios de trabajo que les faciliten lo máximo posible el trabajo, empezando por un ordenador, que debe contar con las condiciones de procesador ideales, imagen perfecta y velocidad rápida, hasta una mesa o silla que sean cómodas. En este sentido, hay una tienda en Santa Cruz de Tenerife que es una de las grandes referentes en el mundo del gaming en las Islas Canarias: MegaSystem. La tienda pone a disposición de sus clientes una gran variedad de PC gaming, además de otros servicios como son la reparación de equipos informáticos, desarrollo web o gestión de softwares.

MegaSystem, tienda referente en la venta de PC gaming en las Islas Canarias Estar actualizado en el mundo del gaming es fundamental para contar con lo último del mercado y estar al mismo nivel que los demás. En MegaSystem, tienda con sede en Santa Cruz de Tenerife, el cliente puede encontrar ordenadores gaming de calidad a precios asequibles. Desde la página web principal de la tienda, el comprador puede visualizar los productos y ofertas más recientes en ordenadores gaming, junto a las características que estos equipos presentan. MegaSystem, que fue fundada en el año 2008 y cuenta con más de 10 años de experiencia en el campo de IT, ha demostrado ser un gran referente en el mundo de los ordenadores gaming alrededor de las Islas Canarias.

Mantenimiento de ordenadores, desarrollo de páginas web, venta de software e instalación de cámaras de seguridad, MegaSystem oferta al cliente un amplio abanico de servicios, sin embargo, el apartado fuerte de la página son los equipos dirigidos al sector de los videojuegos para PC.

Los profesionales que trabajan en MegaSystem se encargan de crear el ordenador perfecto, un PC gaming hecho a medida para el gamer y ajustado al presupuesto que éste presente. Además, ofrecen asesoramiento gratuito para aquellos que no acaban de tener las ideas claras a la hora de comprarse un ordenador de este tipo.

Además de PC gaming, también ofrecen todo tipo de accesorios para gaming Un buen jugador sabe que para ganar se requiere calidad y MegaSystem ofrece venta y asesoramiento a los apasionados de los videojuegos para contar con el mejor equipo en su totalidad o adquiriendo los accesorios por separado de acuerdo a las exigencias del usuario. La tienda oferta desde procesadores, tarjetas, case, ratones, hasta teclados y sillas exclusivas para los profesionales del los videojuegos de la marca Talius, por ejemplo, una marca muy reconocida dentro del sector.

El equipo de profesionales de MegaSystem cuenta con una gran trayectoria profesional en el mundo del gaming y del IT. De este modo, cualquier cliente que pida información sobre los PC gaming reciba un asesoramiento de calidad de parte de profesionales que le ayudarán a encontrar el mejor ordenador posible.

